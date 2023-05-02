Десятки тысяч рублей: стало известно, во сколько обойдется набор товаров для пикника

Эксперты подсчитали: набор товаров для отдыха на природе сегодня стоит около 30 тысяч рублей Фото: Shutterstock

- Готовлюсь к пикнику на вторые майские! - пожалуй, это самый популярный сегодня ответ на вопрос «Как дела?» А в какую сумму обойдется в этом году поездка на пикник, подсчитали эксперты Авито. Они проанализировали объявления о продаже обязательных атрибутов для пикника и высчитали среднюю цену.

1. Мангал с шампурами

Речь идет про компактный мангал, который легко помещается в багажнике. Одноразовый мангал, который непременно развалится после (а может, и во время) первого использования, обойдется рублей в 300. Если же хотите качественный долговечный вариант, его средняя цена – 5 270 рублей. А набор из восьми шампуров стоит в среднем 1500 рублей.

2. Термос с термокружками

Что пить будем под шашлычок? Правильно, чай – ну, после всего остального. И если «все остальное» можно не нагревать и не охлаждать (все равно ж выпьют), с чаем без термоса никак. Средняя цена термоса с термокружками – 1070 рублей.

3. Для тех, кто не стоит на ногах

В ногах правды нет, особенно на пикнике. Неудивительно, что продажи походной мебели в апреле 2023 года выросли примерно на 45% по сравнению со вторым месяцем прошлой весны. Переносной туристический стул можно купить в среднем за 1 730 рублей, стол - за 2 700 рублей.

Если устали (чай – он на природе хорошо расслабляет), вам пригодится непромокаемый коврик. Стоит он в среднем 1500 рублей.

4. Палатка

Отдых на природе обладает размаривающим эффектом. В разморенном состоянии лучше домой за рулем не ехать и провести ночку на природе. И ковриком тут уже не отделаешься. Самая дешевая палатка сейчас стоит от 1200 рублей, а самая дорогая – не один десяток тысяч. Тут вам и одноместные, и на многодетную семью с друзьями, и с тамбуром, и утепленные, и самораскладывающиеся… Средняя цена - 9 560 рублей.

5. Бадминтон

Набор 2 ракетки + 2 волана в среднем обойдется примерно в 1200 рублей. Для поклонников санкционочки есть комплекты бадминтона Chanel и Louis Vouitton за 11 – 12 тысяч рублей. Для любителей всего передового и ультрасовременного – ракетки с воланами советского образца за 2 - 3 тысячи.

Итого: среднестатистический набор товаров для отдыха на природе в этом году обойдется в 29 720 рублей (стульев мы посчитали четыре штуки). Но это без выпивки-закуски. Их стоимость эксперты оценить не взялись: слишком уж тут все индивидуально.