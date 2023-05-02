«Звук трамвая - это символ возрождения жизни»: Петербургский трамвай доехал до Мариуполя

Владимир Путин принял участие в запуске трамвайных путей в Мариуполе по видеосвязи. Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

В Мариуполе пошел трамвай. Впервые с начала боев. Как отметил Владимир Путин, пока «вводится в строй более 10 км пути. Конечно, это малая часть, потому что всего трамвайных путей в городе было почти на 100 км. Но это только начало. Первый этап работы».

Президент участвовал в церемонии по видеосвязи из Санкт-Петербурга, рядом с ним сидел губернатор города Александр Беглов. По ту сторону экрана - врио главы ДНР Денис Пушилин, мэр Мариуполя Олег Моргун, и делегация из Северной столицы - замгубернатора с ветеранами. Последние сравнили разрушенный Мариуполь с Ленинградом времен блокады.

По ее словам, тогда, в Ленинграде люди поняли, что блокада снята, когда поехал первый трамвай, когда люди услышали его звонок. «Звук трамвая - это символ возрождения жизни», отметила женщина. Сегодня в Мариуполе происходит то же самое.

При чем тут Петербург? Еще в мае прошлого года он с Мариуполем стали побратимыми. С тех пор город взял на себя восстановление Мариуполя и налаживание там мирной жизни.

Как идет работа отчитался Александр Беглов:

- В первую очередь занялись разбором завалов и восстановлением транспорта;

- передали 100 автобусов и запустили их движение;

- завершили 26 объектов, 44 - завершаются и еще 70 проектов в разработке;

- с 1 сентября запущены 3 школы на 2120 мест и 3 детских сада на 750 мест;

- учителя прошли переподготовку в Санкт-Петербурге;

- за прошлый год 1800 школьников отдохнули в Петербурге, побывали на празднике Алые паруса, в этом году город посетят еще 2500 мариупольцев.

- восстановлены детская и взрослая поликлиники;

- началась реконструкция онкологического центра;

- врачи из Санкт-Петербурга работают в Мариуполе вахтовым методом, тяжелобольные пациенты, направляются в Северную столицу.

- введены 8 многоквартирных жилых домов, 4 общежития.

- начата реконструкция драмтеатра и многое другое.

Владимир Путин отметил, что была утверждена целая программа социально-экономического развития новые регионов до 2025 года. И на ближайших совещаниях она будет рассмотрена тщательнейшим образом.

- Обсудим текущую ситуацию и планы развития конкретных секторов экономики. Важно четко обозначить какие результаты и в какие сроки дадут мероприятия этой программы, — отметил президент.

Врио главы ДНР Денис Пушилин в свою очередь отметил героизм строителей, они «работают даже с риском для жизни». В том числе и на водоводе из Дона в республику. Работы на нем уже практически завершены и сейчас он работает в тестовом режиме:

- Раньше вода подавалась два часа раз в три дня. Сейчас у нас появилась возможность подавать воду 7 часов раз в три дня. В июне мы выходим на график через день и к концу июня - ежедневно. Пока по часам, — отметил Пушилин.

А Вице-премьер Марат Хуснуллин, обрадовал мариупольцев теплом. В прямом смысле - по его словам, к ближайшей зиме весь город будет подключен к отоплению:

- В этом году мы полностью беремся 1829 объектов подключить по полноценной схеме к теплу. Из них многоквартирных дома - 1634 и 193 объекта - дошкольных учреждений, школы, больницы.

В конце церемонии слово взял замгубернатора Петербурга Валерий Пикалёв. Он попросил у президента разрешения… прокатиться на трамвае. Чтобы своими глазами осмотреть ход восстановления города уже из окон новых вагонов.

«Я не просто разрешаю, я прошу вас об этом», — ответил Путин и поздравил с началом движения трамваев.