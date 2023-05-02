Почему Юдашкин сгорел от рака в считанные дни, хотя не выглядел тяжелобольным

Онколог Долгополов объяснил энергичность Валентина Юдашкина незадолго до смерти Фото: Михаил ФРОЛОВ

Внезапная смерть Валентина Юдашкина стала потрясением для всех, кто его знал. Кутюрье не скрывал, что борется с раком; рассказывал, как опухоль почки обернулась метастазами в мозге и по всему организму. Но в последние годы казалось, что болезнь отступила: Юдашкин продолжал выпускать коллекции, мелькал на светских мероприятиях, путешествовал. Да, похудел и носил парик, но, в конце концов, он не был лежачим больным даже в последние дни жизни: всего за пару недель до трагедии дизайнер, например, веселился на дне рождения Никаса Сафронова, ничуть не выделяясь на фоне остальных гостей.

Поклонники в соцсетях недоумевают: как можно сгореть от рака в считанные часы, при этом внешне не будучи смертельно больным? Вот и художник Сафронов не может поверить в смерть друга - наоборот, его вид и активность внушали оптимизм.

Однако для врачей такая история отнюдь не редкость.

- Последние 20 лет медицина научилась если не излечивать рак, то по крайней мере, продлевать жизнь пациентов и обеспечивать ее высокое качество, - объяснил KP.RU врач-онколог Игорь Долгополов. - Люди живут с раком и по 15 лет: в этом уже нет ничего удивительного. Современные методы лечения позволяют затормаживать развитие опухоли, убирают боль, воспаление. Если нельзя вылечить, это не значит, что нельзя помочь.

По словам доктора, критерий "качество жизни" появился в медицине на рубеже веков. Раньше его просто не существовало, и лежачие больные, например, попадали в ту же категорию, что и пациенты без каких-либо признаков болезни.

- До этого смотрели на такие показатели, как смертность, выживаемость, рецидивы. А теперь главным стало высокое качество жизни, при котором человек может продолжать работать, встречаться с друзьями, вести привычную активность, - продолжает онколог. - Методов лечения стало куда больше: мы можем бороться с опухолью ядами, иммунотерапией, клеточными вакцинами, локальной лучевой терапией, радиоизотопными методиками... Но надо четко понимать, что у каждого метода есть своя цена, и порой она очень высока. Всё это лечение может давать крайне тяжелую побочку. И искусство врача - подобрать терапию так, чтобы максимально затормозить опухоль и уменьшить побочные эффекты. Это очень сложная дилемма. Потому что опухоль - это часть человека, ее нельзя вытащить и убить. И уничтожая опухоль, мы наносим вред всему организму.

Как сообщили СМИ, причиной смерти модельера стал рак. Игорь Долгополов согласен: скорее всего, смерть наступила на фоне тяжелой онкологии. Однако, непосредственные причины смерти, будь то остановка сердца, тромб или отказ внутренних органов, знают лишь лечащие врачи и семья Валентина Юдашкина.

- Во время лечения повреждаются органы и ткани, страдают сосуды - побочки много и она разнообразна. Поэтому, что именно стало причиной смерти Валентина Юдашкина, думаю, мы вряд ли когда-нибудь узнаем, - заключил врач.