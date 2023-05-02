Спустя двадцать лет Киану Ривз смог восстановится после страшной трагедии и научился жить заново

В итоге вселенная вознаградила человечность Киану Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Еще совсем недавно жизнь Киану Ривза можно было описать одним простым словом: боль. Интернет заполонили снимки и мемы про то, как он одиноко сидит в парке с бургером, а компанию ему составляли лишь дикие птицы.

Он даже практически не снимался в кино и даже размышлял о завершении карьеры. Проблема в том, что в личной жизни канадский актер потерпел сокрушительное фиаско: в 1998 году актер встретил любовь всей жизни Дженнифер Сайм — ассистентку Дэвида Линча.

Уже спустя год пара ждала появления на свет дочери, но малышка, которую хотели назвать Авой-Арчер, умерла, так и не родившись (из-за тромба в пуповине). Затем погибла и сама Дженнифер: она попала в страшную автокатастрофу (села за руль в нетрезвом виде после вечеринки у Мэрилина Мэнсона и не пристегнулась).

Состояние Ривза тогда превышало 350 миллионов долларов, он был самым высокооплачиваемым артистом Голливуда. Но все это не имело никакого значения, потому что сердце Киану оказалось разорванным в клочья. Примерно в тот же период стало известно, что сестра актера Ким заболела лейкемией.

Звезда Голливуда мог замкнуться и имел право разозлиться на весь мир, но он поступил иначе — наоборот. Начал обильно тратить заработанное на благотворительность, помогать каждому встречному, задаривал подарками коллег по съемкам (от гримеров до разнорабочих) и всячески демонстрировал любовь к окружающим. В итоге Ривз прослыл самым добрым голливудским актером, в интернете даже появился мем «Ты потрясающий!» — после человеколюбивой речи актера на презентации видеоигры Cyberpunk 2077, в которой он тоже сыграл. «Нет, это ты потрясающий!», — отвечали ему на комплименты. Так теперь добряку и пишут в интернете.

В итоге вселенная вознаградила человечность Киану: он снова начал получать крутые роли («Матрица. Воскрешение», «Джон Уик» и др.) и, что важнее всего, обрел любовь. С 2019 года артист не скрывает отношений с художницей Александрой Грант, с которой познакомился еще в нулевые. Обаятельная и естественная седовласка, что младше Ривза на девять лет, идеально подходит ему.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

А пока поговаривают о свадьбе, обретший вкус к жизни Киану решился вернуться к музыкальному творчеству. Он собрал группу Dogstar, с которой репетировал и выступал в 90-е, и записал полноценный альбом. Первая пластинка коллектива — Our Little Visionary — вышла в 1996 году, вторая - Happy Ending — в 2000 году. С тех пор артист за бас-гитару не возвращался. А теперь порадовал всех, кто радуется за него, и сообщил, что новый альбом Dogstar выйдет совсем скоро.

— Этим летом мы представим новую музыку, после чего проведем несколько концертов. Как только все выяснится, мы сразу поделимся подробностями, — значится в сообщении группы. — Так много нужно сделать, но будьте уверены, мы работаем над этим и собрали фантастическую команду, которая нам помогает. Мы также собираемся снять музыкальное видео в поддержку нашей первой мелодии.

Вскоре Dogstar начнет и гастролировать с новой концертной программой.