Росгвардеец сыграл свадьбу в ЛНР

Фото: Росгвардия

Боец Росгвардии сделал предложение руки и сердца своей избраннице по телефону, находясь в боевой командировке. Невеста приехала в Луганскую область преодолев более тысячи километров. Заявление пара подала в ЗАГС ЛНР, где молодые и расписались.

"Молодые познакомились незадолго до начала специальной военной операции. После призыва в рамках частичной мобилизации и прохождения подготовки росгвардеец был направлен в зону боевых действий. Общение с любимой продолжил по телефону во время сеансов связи с родными и близкими", - пояснили в Росгвардии.

В ведомстве отметили, что руководство подразделения поддержало инициативу военнослужащего, помогло организовать встречу и размещение девушки.

Фото: Росгвардия

«Он сделал мне предложение по телефону, – делится своими впечатлениями Софья. – Думаю, мало какая девушка о таком мечтает, но другого способа у него не было. Конечно, я обрадовалась и согласилась. Мы решили, что ждать не будем, и я приеду к нему в ЛНР. Многие спрашивали страшно ли мне ехать – страха не было совсем. Я ехала к своему герою. Человеку, который, невзирая на свои желания и заботы, встал на защиту русского народа».

Фото: Росгвардия

С Днем бракосочетания семью поздравил заместитель командующего группировкой по военно-политической работе. Он восхитился мужеством Софьи, отметив, что ее пример достоин подражания, пожелал счастья и долгих лет совместной жизни.

После свадьбы военнослужащий Росгвардии получил положенный отпуск. Но говорит, что готов по приказу командира убыть в очередную коммандировку.