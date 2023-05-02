Путин призвал правительство помогать пострадавшим от пожаров на Урале без лишней бюрократии

На этот раз президент начал совещание с пожаров в Свердловской области Фото: REUTERS

На вторник у Владимира Путина было запланировано большое совещание с правительством по развитию туристической отрасли. Но, как это часто бывает, перед тем, как перейти к основной повестке, решаются текущие, более острые вопросы

СПАСАЛИ ЛЮДЕЙ, ПОКА ГОРЕЛИ ИХ ДОМА

На этот раз президент начал совещание с пожаров в Свердловской области. Он поручил поручил без затягивания решать все вопросы с пострадавшими в лесных пожарах. Без лишней бюрократии рассматривать заявления по компенсациями и восстановлению документов.

- Просил бы работать без излишней бюрократии. Это касается документов, которые у людей сгорели, оценки ущербов, это касается регистрации или не регистрации отдельных помещений, которые жилыми могли и не числить, но люди там проживали на постоянной основе. Вы знаете, где возникают проблемы. Хотел бы попросить и учреждения судебной системы работать без бюрократии, если придется решать спорные вопросы в судах, - обратился к министрам президент.

Кроме того, президент распорядился наградить сотрудников ФСИН, которые боролись с пожаром. Дело в том, что в поселке Сосьва, который сильно пострадал от пожаров, находилась тюремная больница. Она тоже сгорела, а ее сотрудники спасали пациентов, в то время, когда пламенем были объяты их дома.

- Нужно представить к наградам сотрудников ФСИН, которые во время пожара выполняли свой долг, спасали людей в исправительно-трудовом учреждении, несмотря на то, что их собственные дома горели, - сказал президент.

Путин поручил восстановить и лечебно-исправительное учреждение в Сосьве и дома жителей поселка. Срок - до начала отопительного сезона.

СЛИШКОМ МНОГО КОММЕРЦИИ

После этого уже перешли к основной теме совещания - развитие туристической отрасли. А там где туризм, там и спорт. Поэтому первым слово взял глава Минспорта Олег Матыцин. По его словам, на ближайшую олимпиаду могут попасть 180 наших спортсменов. Но это только в том случае, если условия их допуска не будут изменены. Вопрос допуска будет решен 28 марта.

- Основные проблемы спорта высших достижений связаны с излишней коммерциализацией спорта. Отсюда и коррупционная зависимость, и политическая. Но по мере укрепления многополярности современного мира ситуация будет меняться и в международном спорте - в лучшую сторону, - заявил Путин.

В ответ Министр спорта заявил, что Россия будет продолжать отстаивать своим интересы с помощью дружественных стран и предложил уже в следующем году провести Игры БРИКС на территории России.

И такие уже готовятся, рассказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Называться они будут «Игры будущего». Это даже целое движение, куда входят классический и киберспорт. Пройдут эти игры в России в феврале следующего года. Уже даже прошли отборочные соревнования по 11 из 16 дисциплин. В них приняли участие команды из 13 стран.

НОВЫЕ ОТЕЛИ И КОРАБЛИ

Что касается непосредственно внутреннего туризма, Глава Минэкономразвития Максим Решетников доложил, как развивается инфраструктура, готовы ли регионы к сезону.

По его словам, в России наблюдается рост турпотока - на 4 миллиона за прошлый год.

Еще хорошее новости - цены на жилье в этом году удалось сдержать (отменили НДС для гостиниц). Поездов, которые отвезут россиян на курорты - должно хватить (количество вагонов увеличено). Идет постоянная работа с авиакомпаниями, но к сожалению стоимость перелетов выросла в среднем на 10 процентов.

64 региона получили 13 миллиардов на развитие туризма, а на строительство гостиниц еще и выдаются льготные кредиты.

Продажа иностранных компаний и их имущества в стране принесла в казну почти 4 миллиарда рублей. Большая часть этих денег пошла на развитие туризма в Крыму.

А с 1 сентября вступит в силу закон о туризме на особо охраняемых природных территориях. Идет большая работа почти во всех зонах - выделяются деньги, составляются списки объектов, которые нужно либо строить, либо капитально реконструировать.

Из нового: к летнему сезону судно Росгидромета «Профессор Хромов» отправится в первый круиз к дальневосточным заповедным территориям, судно «Академик Шокальский» будет переоборудовано из научного в пассажирское и выйдет на маршрут уже в следующем году, а научно-исследовательское судно «Профессор Вознесенский» возьмет на борт первых туристов, которые планируют посетить Байкал.

- Мы видим, каков темп развития внутреннего туризма, и как этот темп растет. Это очень здорово! И очень хорошо, что наши граждане деньги предпочитают оставлять на территории Российской Федерации. Это позволяет сделать следующие шаги по развитию отрасли, и делать ее более привлекательной, - заключил глава государства.

Туризм очень важен и с социальной и с экономической точки зрения, отметил Путин.

- Теперь будем готовиться ко Дню Победы - нашему празднику, который приходит в каждую семью нашей большой страны, - президент завершил совещание с кабмином на праздничной ноте.