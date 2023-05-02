Герой спецоперации «Z» сержант Варламов обошел атакующих националистов и нанес им удар с фланга

Гвардии сержант Владимир РАЗДОРОЖНЫЙ и сержант Алексей ВАРЛАМОВ

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в подразделениях милиции Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал и наград. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Идешь бить неприятеля – умножай войска, опорожняй посты, снимай коммуникации. Побив неприятеля, обновляй по обстоятельствам, но гони его до сокрушения», - учил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А еще повторял: «Недорубленный лес опять вырастает».

ОТРЕМОНТИРОВАЛИ МАШИНУ В БОЮ

Гвардии сержант Владимир РАЗДОРОЖНЫЙ

«В ходе выполнения боевой задачи по передислокации подразделения в районы, расположенные в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения, колонна батальонной тактической группы российских десантников на маршруте следования в назначенную точку подверглась массированному миномётному обстрелу и огню из стрелкового вооружения со стороны украинских боевиков. В результате обстрела машина водителя сержанта Владимира Раздорожного получила повреждения элементов ходовой части. Движение машины было затруднено. Оценив повреждения, командиром было принято решение занять круговую оборону и сделать вынужденную остановку для проведения ремонта автомобиля в пути, организовать его снабжение запасными частями, горючим и смазочными материалами, а также произвести эвакуацию к месту ремонта в случае невозможности устранить повреждения на месте. Силы националистов превышали силы оборонявшихся, появилась вероятность попадания части колонны в окружение. В ходе боя, организованная и продуманная оборона, выбранные позиции для ведения огня, а также своевременная помощь взаимодействующих подразделений, позволили российским десантникам сдержать и отразить атаку превосходящих сил противника, не теряя времени, быстро оценил характер неисправности и произвел ремонт, а также замену вышедших из строя узлов и агрегатов. Благодаря смелым и уверенным действиям десантника, удалось в кратчайшие сроки произвести ремонт машины и продолжить движение, сохранить вооружение, технику и имущество, а также не допустить потерь среди личного состава».

ОБОШЕЛ ВРАГА И УДАРИЛ С ФЛАНГА

Сержант Алексей ВАРЛАМОВ

«Колонна российского десантного подразделения, совершая марш в район выполнения задач, подверглась атаке украинских националистов. Вынужденно остановившись для проведения ремонта вышедшей из строя техники, была атакована украинскими боевиками с применением минометов и стрелкового вооружения. Находясь в головной части колонны, сержант Алексей Варламов с группой военнослужащих, получив команду, незамедлительно выдвинулся на помощь товарищам, ведущим неравный бой. Приближаясь к месту боя короткими перебежками, ведя огонь из стрелкового оружия, сержант Варламов обошёл атакующее подразделение украинских националистов с фланга, чем существенно сковал его действия и отвлек внимание на себя. Используя рельеф местности, укрывающий от огня противника, заняв удобную, обзорную огневую позицию, Алексей Варламов, продолжил прицельный огонь, уничтожив пулеметный расчёт и троих украинских националистов. Далее, завладев инициативой на поле боя, российские десантники контратаковали украинских боевиков, уничтожив автомобиль с противотанковым вооружением, два миномета и свыше десятка националистов. Согласованность действий в обороне, своевременно подошедшая помощь взаимодействующих подразделений, грамотно выбранные позиции для ведения огня, вынудили противника отступить с большими потерями, не достигнув желаемых результатов. Оперативно произведя ремонт повреждённой техники, российские военнослужащие продолжили движение к месту выполнения боевой задачи, не допустив потерь среди личного состава».