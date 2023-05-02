Как выглядел Валентин Юдашкин незадолго до смерти: жена показала сгоревшего от рака модельера

Жена показала сгоревшего от рака Валентина Юдашкина незадолго до смерти Фото: СОЦСЕТИ

Валентин Юдашкин за две недели до своей смерти выходил в свет. Жена кутюрье Марина Юдашкина 14 апреля 2023 года показывала свежее фото модельера. Он позировал на парадной лестнице своего Дома Моды. Выглядел немного уставшим, но улыбался. Увы, этот снимок стал последним для умершего от рака Валентина Абрамовича.

Валентин Юдашкин, скончавшийся 2 мая 2023 года от рака, до последних дней старался работать. Поддержкой и опорой модельеру всегда была его семья, особенно жена Марина. Они познакомились более 30 лет назад, когда оба работали в Центральном проектно-конструкторском и технологическом бюро при Министерстве бытового обслуживания. Марина была парикмахершей, а Валентин - гримером.

Все эти годы и в горе, и в радости они шли рука об руку. Их брак называли образцовым. Когда врачи сообщили мэтру о раке, Валентин Абрамович испытал шок. Но рядом была жена. Она буквально заставляла его бороться, не давала ему погружаться в пучину страданий.

"Надо было все равно собирать силы и как-то выходить. Желания, конечно, никакого - ни работать, ни что-то делать. Я себя заставлял", - говорил он.

Переносил все испытания "на ногах" - продолжал летать на показы, путешествовать и даже отмечал собственный день рождения после четырех полостных операций. Юдашкин признавался, что живет не годами, а кварталами - от одного обследования до другого. И работал, работал, участвовал в жизни до последнего. Он не был затворником. И все друзья всегда были счастливы, когда их Валя приходил.

За две недели до смерти он посещал свое детище - Дом Моды. Жена сделала снимок Юдашкина на парадной лестнице 14 апреля 2023 гда. Мэтр выглядел похудевшим, перестал закрашивать седину, скромно, впрочем, как и всегда, улыбался, глядя в кадр.

"Конечно, понятно было, что он не здоров, но он держался. И Марина такая молодец! Она всегда была рядом с ним. И дочка Галя тоже. Девочка переняла его профессию. Посмотрите, во что они превратили свой центр из какого-то заброшенного особняка! Красота невероятная. У Вали был особый взгляд вообще на жизнь", - цитирует Клару Новикову сайт mk.ru.

А через две недели после того, как было опубликовано фото, модельера госпитализировали в московский онкоцентр им. Блохина. Его состояние резко ухудшилось. "Коварная болезнь - никогда не знаешь, как она себя поведет. Самые последние препараты, самые новые препараты - у Вали все было. Это так чудовищно..." - вздыхает Новикова.

Утром 2 мая Валентин Абрамович ушел из жизни. Похоронят кутюрье 6 мая на Троекуровском кладбище.