Анекдоты: Бесплатный сыр бывает только в чизбургере, который пробили как гамбургер

Продавец на рынке так сильно нахваливал свой товар, что даже не заметил, как начал целовать свиную голову.

* * *

Начинаю подозревать, что на работе я нахожусь в контрольной группе, которой вместо зарплаты выдают плацебо.

* * *

- Доктор, мой ребенок наелся песка. Я дала ему много воды, а что теперь?

- Следите, чтобы он не подходил к цементу!

* * *

- Обвиняемый! Почему вы ударили мужчину из соседней квартиры?

- Он тайком разводит кур! И это в городской квартире, на двенадцатом этаже!

- Чем же это вам помешало?

- Я три месяца лечился у психиатра, считая, что кукареканье - плод моего больного воображения.

* * *

- Как назвать тупой искусственный интеллект?

- ЫЫ.

* * *

Родители моей подруги пообещали подарить ей новый iPad за то, что она перейдет из шестого класса в седьмой.

Мне пообещали дать по шее, если я не стану отличницей.

* * *

- Чтобы мужчина нашел что-либо в холодильнике, оно должно находиться на уровне глаз и бегать по полке, привлекая внимание.

- Мышь, что ли?

* * *

Великий режиссер Федерико Феллини заключил с не менее великим сценаристом Тонино Гуэррой пари, что тот не придумает полноценного фильма длиной всего 10 секунд.

На следующий день Гуэрра принес такую зарисовку. Женщина смотрит телевизор. На экране - трансляция старта ракеты. Идет обратный отсчет: 10… 9… 8… Мы видим ее лицо, на котором отражается буря переживаний. На последних секундах она берет телефон, набирает номер - 7… 6… 5… 4… 3… 2… 1 - и со стартом ракеты произносит в трубку: «Приезжай, он улетел!»

* * *

- Ну, как тебе нравится, Моня таки женится на вдове!

- Фу, я бы в жизни не стал вторым мужем вдовы!

- Абрам! Ты шо, хотел бы быть ее первым мужем?!

* * *

- Ох, устал жутко, всю ночь картошку выкапывал.

- А почему не днем?

- Ну, на своем-то огороде я днем буду выкапывать.

* * *

Иди в метро и без высшего образования не возвращайся!

* * *

Ресторан. Мужик после первого зовет официанта:

- Бифштекс, который вы мне дали, невозможно есть, он тверд как подметка! Заберите его обратно.

- Не могу.

- Почему?

- Вы его поцарапали.

* * *

Муж собрал купленную мебельную стенку. Жена:

- Ты ее не доделал. Если открыть дверку нижнего отдела, дверка среднего открывается и бьет по башке.

- Я все доделал. Нижний отдел для вещей тещи.

* * *

На днюху ребенку дарю счета за все игрушки и вещи, которые он сломал.

* * *

- Алло, диспетчер? Добрый вечер, нужен проверенный электрик!

- Любой живой электрик уже считается проверенным...