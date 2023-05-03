Анекдоты: Бесплатный сыр бывает только в чизбургере, который пробили как гамбургер

Продавец на рынке так сильно нахваливал свой товар, что даже не заметил, как начал целовать свиную голову.
* * *
Начинаю подозревать, что на работе я нахожусь в контрольной группе, которой вместо зарплаты выдают плацебо.
* * *
- Доктор, мой ребенок наелся песка. Я дала ему много воды, а что теперь?
- Следите, чтобы он не подходил к цементу!
* * *
- Обвиняемый! Почему вы ударили мужчину из соседней квартиры?
- Он тайком разводит кур! И это в городской квартире, на двенадцатом этаже!
- Чем же это вам помешало?
- Я три месяца лечился у психиатра, считая, что кукареканье - плод моего больного воображения.
* * *
- Как назвать тупой искусственный интеллект?
- ЫЫ.
* * *
Родители моей подруги пообещали подарить ей новый iPad за то, что она перейдет из шестого класса в седьмой.
Мне пообещали дать по шее, если я не стану отличницей.
* * *
- Чтобы мужчина нашел что-либо в холодильнике, оно должно находиться на уровне глаз и бегать по полке, привлекая внимание.
- Мышь, что ли?
* * *
Великий режиссер Федерико Феллини заключил с не менее великим сценаристом Тонино Гуэррой пари, что тот не придумает полноценного фильма длиной всего 10 секунд.
На следующий день Гуэрра принес такую зарисовку. Женщина смотрит телевизор. На экране - трансляция старта ракеты. Идет обратный отсчет: 10… 9… 8… Мы видим ее лицо, на котором отражается буря переживаний. На последних секундах она берет телефон, набирает номер - 7… 6… 5… 4… 3… 2… 1 - и со стартом ракеты произносит в трубку: «Приезжай, он улетел!»
* * *
- Ну, как тебе нравится, Моня таки женится на вдове!
- Фу, я бы в жизни не стал вторым мужем вдовы!
- Абрам! Ты шо, хотел бы быть ее первым мужем?!
* * *
- Ох, устал жутко, всю ночь картошку выкапывал.
- А почему не днем?
- Ну, на своем-то огороде я днем буду выкапывать.
* * *
Иди в метро и без высшего образования не возвращайся!
* * *
Ресторан. Мужик после первого зовет официанта:
- Бифштекс, который вы мне дали, невозможно есть, он тверд как подметка! Заберите его обратно.
- Не могу.
- Почему?
- Вы его поцарапали.
* * *
Муж собрал купленную мебельную стенку. Жена:
- Ты ее не доделал. Если открыть дверку нижнего отдела, дверка среднего открывается и бьет по башке.
- Я все доделал. Нижний отдел для вещей тещи.
* * *
На днюху ребенку дарю счета за все игрушки и вещи, которые он сломал.
* * *
- Алло, диспетчер? Добрый вечер, нужен проверенный электрик!
- Любой живой электрик уже считается проверенным...