В Европе проговорились: У нас есть собственные интересы в конфликте на Украине

Анджей Дуда предпочитает не думать о том, уважает ли его и свою страну в таких условиях и с неясными перспективами собственное население Фото: REUTERS

Сам себя не похвалишь – дальше сами все знаете. И президент Польши Анджей Дуда тоже в курсе этой истины. А потому хвалит себя и свою страну при всяком удобном и неудобном случае.

И вот опять: "Польша показала себя добропорядочным соседом", - заявил Дуда и добавил, что Варшава сумела завоевать уважение на международной арене благодаря "необычному жесту". Но если вы подумали, что это он про захват школы при российском посольстве в Варшаве, то ошиблись. Это он про Украину признался, что в конфликте между Россией и Незалежной у Польши есть свой интерес, который заключается в победе украинской армии.

- Я преследую интересы Республики Польша, заключающиеся в том, что Украина должна дать отпор российскому агрессору, - заявил Дуда.

С уважением он, конечно, перегнул. Может про него спросить не только у нас, но и у немцев, у которых Польша в очередной раз потребовала репараций. Варшава уже определила их объем в 1,3 триллиона евро. В этом поляки, кстати, похожи на украинцев, они уже рассчитали, куда потратят деньги, которые получат от ФРГ, хотя Германия объяснила им уже не раз, что "от мертвого осла уши" – самая реальная альтернатива для поляков вместо триллиона. Да что там Германия, Варшава намерена требовать репараций и от Москвы. Правда, еще не знает, сколько именно Россия должна заплатить Польше за освобождение поляков от немецкой оккупации во Второй Мировой войне. Хорошо хоть, что наученные Гитлером поляки не стали сразу открывать финансовую войну на два фронта. Глава бюро международной политики канцелярии польского президента Марчин Пшидач в интервью газете Financial Times объяснил, что счет по репарациям Варшава Москве выставит, но только после того, как получит их от Германии. Так что, не все так страшно, у нас есть еще время.

Если говорить серьезно, то шансы Польши на любые репарации так стремятся к нулю, что практически не отличаются от него. Но некоторые эксперты ехидно и весьма толсто намекают, что, дескать, такими заявлениями Польша напрашивается на очередной ее раздел. Впрочем, думается, в данном случае все обойдется без него.

Как сообщила польская Rzeczpospolita, более 700 тысяч поляков только за I квартал 2023 года уехали на работу в Германию и Нидерланды, что на 90% больше, чем годом ранее. С учетом ранее переселившихся и переехавших, из Польши за последние пару лет выехали более миллиона поляков – социально активных и трудоспособных граждан страны. Как считает директор Польского экономического института П. Арак, это во многом обусловлено падением уровня жизни, ростом инфляции и снижением доходов самих поляков, в том числе, из-за нашествия украинских беженцев. Правительство Польши не только потратило на них почти 5,5 млрд. евро, которые могло бы при других условиях израсходовать на поддержку собственных граждан, но и трудоустраивая украинцев, фактически снизило минимальный уровень зарплат. Украинцы составили конкуренцию полякам, выиграли ее за счет более дешевой стоимости своей рабочей силы и фактически выдавили поляков в Германию и другие страны Западной Европы, вынудив самих стать гастарбайтерами. Многие польские эксперты уже опасаются, что Польша может стать новой Украиной, особенно, когда после провала наступления ВСУ и удачного контрнаступления российских военных в Польшу хлынет новая волна беженцев с Украины, которая будет более беспомощной и разорительной для предоставивших убежище хозяев, чем те, кто уже переехал в Европу год назад.

Но, понятное дело, президент Польши Анджей Дуда предпочитает не думать о том, уважает ли его и свою страну в таких условиях и с неясными перспективами собственное население, поскольку гораздо приятнее мечтать о возвращении в состав страны регионов нынешней Западной Украины и о том, как Польша получит триллионы евро репараций.