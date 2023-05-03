Нас ждет красивое зрелище. Не пропустите! Фото: Саид ЦАРНАЕВ/РИА Новости

Вечером 5 мая доставайте бинокли или просто смотрите в небо: Луна будет необычной. Вы сразу заметите, что с ней что-то не то. Коридор затмений (20 апреля - 5 мая) увенчает редкое полутеневое Лунное затмение.

Все начнется в 18 часов 14 минут по московскому времени. Если пропустите этот момент, не расстраивайтесь: первые минут 20 что-либо заметить будет невозможно. Но чем дальше, тем больше Луна станет словно иная. Трудно описать, какая именно: очень зависит от индивидуального восприятия. «Блеклая», «как будто грустная», «потемневшая», «потерявшая блеск» - только некоторые впечатления, которые я слышал от людей, наблюдавших подобное. В 20 часов 23 минуты явление достигнет пика. И тут не теряйте времени: фотографируйте, чем есть, смотрите, можно даже зарисовать. Затем явление пойдет на спад, и в 22 часа 31 минуту все закончится. Все это время Луна будет полной (как и положено во время лунного затмения). Так что вы увидите все перипетии диска нашей спутницы без скидок на ее фазу, как есть. И все это время Луна будет прекрасно видна из Москвы и из западной части России. Так что шоу состоится, да еще какое.

ЧТО ТАКОЕ ПОЛУТЕНЕВОЕ ЛУННОЕ ЗАТМЕНИЕ?

Что же это такое, полутеневое Лунное затмение, ожидающее нас 5 мая?

Земля, как всякое непрозрачное тело, отбрасывает тень. Когда Луна оказывается напротив Солнца, она в эту тень попадает. В эти моменты Луна выглядит полной. И вдруг начинает убывать. Казалось бы, с Луной каждое полнолуние должны происходить такие штуки, ведь тень у Земли есть всегда. Но не происходят. Дело в том, что орбита Луны причудливо наклонена к плоскости, в которой располагается тень, еще и колеблется. Во время большинства полнолуний Луна проскакивает выше или ниже тени. Но 20 апреля случилось солнечное затмение. Начался «коридор затмений». Это значит, орбита Луны оказалась в плоскости земной орбиты, а значит, и земной тени. И вот результат: после солнечного затмения, через примерно две недели - лунное.

Ладно, а что такое полутеневое затмение? Возьмите мяч, и пусть он отбросит тень на стену. Желательно, чтобы стена была подальше. Обратите внимание, края тени мяча нечеткие. В центре темно, а по окружности как бы серый ореол. Это и есть полутень. Она появляется потому, что источник света, Солнце, не точка, а заметный по размерам кружок. Там, где совсем темно, мяч полностью закрывает Солнце. Там же, где серое, Солнце частично выглядывает из-за мяча (если попросите кого-нибудь мяч подержать и поместите голову в его тень, сами увидите, только берегите глаза).

Перенесемся на Луну. 5 мая Земля для лунного наблюдателя закроет Солнце. Но не полностью. Сильно потемнеет, но краешек Солнца будет выглядывать. Такое затмение и называется полутеневым.

Полутеневыми затмениями раньше пренебрегали. Ведь полные, когда на Луну падает плотная тень Земли, вроде бы эффектнее. Но вышло так, что первое затмение, которое я наблюдал летом 1980 года, было именно полутеневым. И это было невыразимо прекрасно. Над городом только поднялась полная Луна, и тут же ее диск словно затуманился от взмахов крыльев невидимой птицы. Я полюбил полутеневые затмения. Другие, видимо, тоже - их стали активно наблюдать.

А что говорят звезды? Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

КАК УВИДЕТЬ ПОЛУТЕНЕВОЕ ЛУННОЕ ЗАТМЕНИЕ 5 МАЯ 2023

Простым глазом около полной фазы 5 мая вы сможете рассмотреть все явления полутеневого Лунного затмения, но лучше всего вооружиться биноклем. Бинокль подчеркивает контрасты. Вы заметите, как потемнели кратеры, как потускнели лунные «моря» (темные пространства).

Фотография дает еще больше удовольствия. Фотографировать на телефон бессмысленно, будет очень мелко. Зум у телефона также преимущественно цифровой, так что деталей он не даст, только добавит шума. Лучше воспользоваться зеркальным фотоаппаратом и телеобъективом от 200 мм и выше. При фокусе 500 мм вы получите очень хорошие снимки. Беззеркальные полуавтоматические камеры со встроенным зумом тоже годятся, некоторые модели могут обеспечить отличный результат. Штатив желателен, но можно и без него, Луна яркая, выдержка будет короткая.

Наблюдая в бинокль, обратите внимание, не светятся ли в тени какие-либо объекты. Такие наблюдения могут иметь серьезную научную ценность. Мы до сих пор не знаем, откуда берется такое свечение. Скорее всего, лунные породы, насыщенные радиацией, переизлучают «лишнюю» энергию в виде красноватых или синеватых сполохов.