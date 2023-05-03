«Меня заставили купить 20 «денежных роботов» и отобрали квартиру»

Квартиры на время расследования уголовного дела остались у обманутых пенсионеров, все зависит от того, как закончится следствие и суд Фото: Shutterstock

65-летняя Галина Еремина - женщина с техническим образованием, последние годы до пенсии работала продавцом в магазине. А на нынешние 15 тысяч рублей никак не прожить. Сложность в том, что компании берут пенсионеров неохотно. А тут (дело было в 2021 году) наткнулась на популярном сайте на интересное объявление: «Требуется администратор в кол-центр».

- Нужны были люди без опыта - компания готова была научить всему с нуля, - вспоминает Галина Юрьевна. - А зарплата - в несколько раз больше, чем моя пенсия. В общем, я решила попробовать и пошла на собеседование.

КВАРТИРА В ЦЕНТРЕ, ДАЧА В ТУРЦИИ

Хороший офис в центре столицы. Очень приветливый персонал. Мужчина, который проводил собеседование, по секрету рассказал: сам когда-то пришел сюда устраиваться обычным работником, а теперь - поглядите вот!

- Он показывал фотографии своей шикарной квартиры в центре Москвы, дома в Турции, - продолжает Еремина. - Во время нашего разговора через каждые несколько минут ему на телефон приходили сообщения, и он мне доверительно показывал экран: плюс 20 тысяч рублей на счет, плюс 40 тысяч... У меня голова кругом пошла от того, насколько все просто.

Компания занималась «фондовой торговлей». Мужчина предложил пенсионерке начать зарабатывать самой. Но для этого нужно было купить несколько роботов - виртуальных помощников, которые на некой интернет-платформе, где ведется торговля, могут сами, без помощи человека просчитывать все риски покупок и продаж, управлять деньгами и приумножать капитал своего хозяина. Как в сказке - ты спишь, а денежки текут.

Да вот беда - денег на покупку роботов у Галины Юрьевны не было.

- Это не проблема, - заверил ее новый знакомый. - Квартира у вас есть? Под нее вам выдадут нужную сумму. Через несколько месяцев обернете капитал - без проблем все вернете.

Квартира у Галины Ереминой была. Двушка в Химках. Сейчас женщина разводит руками: сама не понимаю, что на меня нашло, как решилась, так заморочили мне голову...

По словам адвоката Ксении Новиковой, такой же фокус «брокеры» проделывали с десятками других пенсионеров. Продолжая рассказывать о баснословной прибыли, мужчин и женщин ввели в фирму «Живые деньги».

- Там досконально опрашивали: что у вас за квартира, с кем вы проживаете, поддерживаете ли отношения с родственниками. Далее, не давая опомниться, пожилых людей сажали в такси, везли фотографировать квартиру, затем в Росреестр, а в финале возвращались в офис подписывать документы.

В «Живые деньги» доверчивые пенсионеры попадали не только через «брокеров», торговавших «денежными роботами», но и другими способами. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

ЛОВКОСТЬ РУК

В большинстве случаев вся эта круговерть совершалась в течение одного дня. Когда выжатого как лимон пожилого человека сажали за стол подписывать договор, он уже и букв-то толком не видел. Ему бы почитать внимательно - в бумагах говорилось о том, что в долг под залог квартиры деньги дает не фирма, а частное лицо (инвестор «Живых денег»), что ставка - 42% годовых на 12 месяцев, а ежемесячный платеж (сумма зависела от размера займа) составляет от 40 до 100 тысяч рублей в месяц.

- Было еще кое-что, - продолжает адвокат Новикова. - Деньги пенсионерам выдавали, снимая на камеру. Галине Ереминой отсчитали на покупку роботов 2,7 млн рублей, но как только съемка была завершена, 700 тысяч тут же отняли - якобы за посреднические услуги.

Впрочем, на тот момент казалось, что это не страшно. Ведь буквально через месяц роботы столько денег принесут, что все долги - чепуха! Но в реальности к исходу месяца, вчитавшись в договор и понимая, что денег на погашение ежемесячного платежа нет, пенсионер понимал, куда попал. «Брокеры», обещавшие золотые горы, к тому времени благополучно исчезали.

- А вот в фирме «Живые деньги» должников внимательно выслушивали: «Не получается оплачивать долг? Ничего страшного, у нас есть банки-партнеры, можно там переоформить кредит», - говорит адвокат.

КАК ПОТЕРЯТЬ ВСЕ ЗА НЕСКОЛЬКО МЕСЯЦЕВ

Галине Юрьевне предложили такие условия. Она берет 5 миллионов, полностью погашает свой долг (отдавая уже 4 млн, а не 2,7), а один миллион рублей остается ей на «обслуживание ежемесячных платежей».

Но по факту получалось, что поспевать за долгом просто нереально, начинались просрочки, а затем включались штрафные санкции.

- В договорах оказались прописаны такие условия, что человек терял свою залоговую квартиру буквально за несколько месяцев, - объясняет Ксения Новикова. - Летом 2021 года Галина Еремина была должна 2,7 млн рублей, а спустя год - уже 13 миллионов! Притом что заложенная ею квартира стоила «всего» около 9 млн.

И таких историй - десятки! Заемщики подавали в суд. И все суды проигрывали.

Ошалевшие от перспектив остаться на улице люди писали заявления в полицию, но в возбуждении уголовных дел им отказывали.

Лишь когда обращения стали массовыми и о новой схеме начали рассказывать журналисты, процесс отъема квартир удалось приостановить. Следователи Главного следственного управления МВД России по Москве возбудили уголовное дело по статье «покушение на мошенничество».

Так что все закончено, хеппи-энд?

Не тут-то было!

Кстати. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

УКРАИНСКИЙ СЛЕД

Адвокат Новикова рассказывает, что в «Живые деньги» доверчивые пенсионеры попадали не только через «брокеров», торговавших «денежными роботами», но и другими способами.

Кто-то сам обращался сюда, когда искал варианты с рефинансированием старых кредитов, кому-то звонили на телефон, интересуясь, нет ли у человека финансовых проблем, не нужны ли «свободные деньги»?

В 2021 году сотрудники программы «Андрей Малахов. Прямой эфир» проводили собственное расследование. Журналисты устроились в один из украинских кол-центров, которые занимались обзвоном россиян, разводя их на деньги. Уже известная схема: представляются сотрудниками полиции и просят помочь с поимкой опасных преступников. Нужно только собрать как можно больше денег и закинуть на счет, который мы сейчас заведем... Выяснилось, что нескольких пожилых москвичей аферисты направляли закладывать свои квартиры... в «Живые деньги». Совпадение?

Тогда же, в 2021-м, в офисе компании в Замоскворечье прошли обыски. Директора «Живых денег» Максима Слижевского даже задерживали. Но после разговора отпустили.

Тем временем одному из журналистов «России 1» позвонил неизвестный и попросил «не снимать лишнего и беречь своих близких». Другую журналистку телеканала и оператора, приехавших снимать сюжет в офисе «Живых денег», избили тамошние охранники.

- Да, есть уголовное дело по статье «покушение на мошенничество». Но все это время в нем фигурируют «неустановленные лица», - резюмирует адвокат Ксения Новикова. - То есть есть пострадавшие, которые дают показания и называют конкретных людей, но подозреваемых и обвиняемых в уголовном деле до сих пор нет.

Квартиры на время расследования уголовного дела остались у обманутых пенсионеров, все зависит от того, как закончится следствие и суд…