Трансформацию рекламной индустрии обсудили на Digital Brand Day 2023

В этом году мероприятие было разделено на четыре одновременных потока, в течение которых эксперты провели анализ рекламного рынка в сравнении с прошлым годом, обсудили тренды и определили векторы развития отрасли.

Алексей Толстоган, генеральный директор НРА, отметил, что за год наметилось несколько актуальных трендов. Макроэкономический прогноз в РФ последовательно улучшается, а давление геополитики превращается в рутину. Поэтому рекламодатели постепенно возвращаются к первоначальной повестке развития.

Сегодня рынок снова идет в сторону краткосрочных решений и доля продаж по промо к началу года составила 45% в офлайн-ретейле 69% — в онлайн-ретейле.

Как сообщила Ксения Ачкасова, исполнительный директор Mediascope, россияне положительно оценивают появление новых отечественных брендов и доверяют ТВ. Они возвращаются к стандартным паттернам: смотрят сериалы, кино и новости. Телезрители однозначно предпочитают видеть в эфире эмоциональную рекламу, а российские бренды становятся источником радости и гордости.

Все больше времени люди проводят в социальных сетях, а среднее время интернет-потребления в день составило около 4 часов. Произошел взрывной рост популярности мессенджера «Телеграм». Около 30% времени пользователи проводят в развлекательных телеграм-каналах.

Эксперты также обсудили будущее наружной рекламы. Представители компаний выступают за прозрачность и измеримость, позволяющую рекламодателям получить полную отдачу от используемых средств.

Операторы делают ставку на цифровые поверхности, а рекламодатели проявляют заинтересованность в появлении понятных метрик и системе мониторинга, которая позволит сделать рынок гибким и прозрачным.

Сейчас у российских производителей есть возможность зайти на рынок с новым брендом; успешно провести ребрендинг; выйти на лидирующие позиции. Однако, по словам экспертов, это «окно возможностей» будет открыто недолго.

В 2023 году конференция Digital Brand Day собрала на одной площадке директоров по маркетингу, медиабайеров и digital-директоров самых крупных и активных сегодня компаний-рекламодателей в России.

Презентации участников Digital Brand Day и другие материалы конференции доступны в спецпроекте мероприятия.