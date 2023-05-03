Вопрос дня: За какие сообщения надо поощрять людей? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Виктор Похмелкин, глава «Движения автомобилистов России»:

- Сообщение о некоторых деяниях должно быть моральным долгом. А материально такое поощрять - это разврат. Если такие сообщения стимулировать, для некоторых это станет источником шальных денег. Ну только в отдельных случаях, если это розыск особо опасного преступника или потерявшегося человека, может быть поощрение, причем если идет не от государства, а от частных лиц. Платить за информацию о похищенном родственнике - это жест доброй воли со стороны близких. Это объяснимо, но я бы такие деньги не взял.

Евгений Харламов, адвокат:

- Существуют фонды для вознаграждения доверителей, информаторов - это нормально. У нас однажды появилась банда, которая отбирала у людей, выходящих из метро, сумки. Их никак не могли вычислить. Были развешаны объявления: ждем конкретную наводку - за вознаграждение. Много было пустых сообщений. Но пришли и такие, которые помогли бандитов поймать. За информацию о похищенных людях - да, надо платить. За сообщения о наркопритонах поощряют грамотами и благодарностями, а если материальное положение сообщившего плохое - его вознаграждают материально.

Павел Медведев, финансовый омбудсмен:

- Ни за какие не надо поощрять. Это опасно. Сейчас же обнаружится специальный класс людей, которые через закрытые окна машин почувствуют запах алкоголя. Это станет делом заработка.

Владимир Мукомель, главный специалист Института социологии РАН:

- Можно платить за информацию о противоправных действиях. Если она реальна. Но такого рода поощрения могут способствовать сведению счетов с неугодными. Есть разные традиции. В странах с протестантской этикой поощряются сообщения о том, что твой сосед слишком громко включил музыку или жжет листву. Но это возможно при высоком доверии к органам.

Сергей Щетинин, заслуженный спасатель России:

- Зачем платить, ведь это должно быть долгом каждого человека, если он патриот. Увидел, что в лесу сухом костер разводят, дети на крышу полезли, группа в горы пошла без проводника, - позвони. Если даже деньги предложат - откажись.

Александр Гуров, генерал-лейтенант милиции в отставке:

- Прижимистый немец или француз знает: нарушит что-то - его заложат. У нас это не проходит. В целом я отрицательно отношусь к тому, чтобы за сообщения о преступлениях платили деньги. Но есть исключения. В случае с пьяными за рулем - я согласен. За проезд на красный, за лихачество сумасшедшее.