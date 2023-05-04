Введут ли в России четырехдневную рабочую неделю с тремя выходными: Эксперименты уже идут

- Ты что же не везешь Емелю?- Даешь три выходных в неделю! Фото: Shutterstock

То, что два выходных в неделю - это мало, обычный человек начинает остро ощущать уже к обеду воскресенья. Казалось бы, отдыхать еще не начал, а уже надо думать о завтрашней работе. Конечно, времена сейчас непростые - кризис, импортозамещение, мобилизационная экономика... Какой еще третий выходной? Но даже сегодня идея о введении в России четырехдневной рабочей недели обсуждается на самом высоком уровне. А работодатели уже пробуют «сокращенку» в частном порядке... Так нужно ли добавлять россиянам еще один выходной?

Чудеса продуктивности

Как известно, работа занимает все отведенное ей время. Так, если дедлайн близок, вы разобьетесь в лепешку, но завершите нужное дело. А если до сдачи проекта еще несколько дней, трудно сразу взять себя в руки. Тем более есть масса «пожирателей времени» - общение с коллегами, перекуры, кофе...

Совкомбанк недавно запустил рискованный эксперимент - перевел часть сотрудников на четырехдневную рабочую неделю. Результаты удивили. Большинство (аж 97%) руководителей бизнес-подразделений признались, что их работники показали чудеса продуктивности. Объем выполненной работы даже вырос на 14%. При этом лишь 4% сотрудников не справились со всеми задачами, зато 20% перевыполнили планы.

Впрочем, эти цифры сложно назвать корректными. Просто представьте: шеф приглашает вас принять участие в подобной проверке. И говорит: «Если сможете сделать всю ту же работу за четыре дня, буду давать вам один дополнительный выходной постоянно». Да вы ради этого горы свернете! Но смогут ли те же сотрудники работать в таком ритме все время - вопрос...

Похожие эксперименты за рубежом проводят чуть ли не с 70-х годов ХХ века. А участились они в последние 10 лет. Мировая экономика находилась на подъеме, у крупных компаний было много денег. Кто-то строил шикарные офисы и бесплатно кормил сотрудников, а кто-то хотел дать дополнительные выходные.

Один из последних экспериментов провели в Великобритании. В нем участвовала 61 компания из разных сфер экономики. Работники остались довольны (см. «Только цифры»), руководство большинства компаний - тоже. Но вводить еще один выходной постоянно почему-то никто не стал. Хотя закон работодателей никак не ограничивает. Хотите платить сотрудникам столько же за меньшее время - пожалуйста! Видимо, нашлась какая-то тайная причина...

Эффект удаленки

Возможно, виной всему пандемия. Рамки рабочего времени после коронавируса порядком стерлись. Переход на удаленку одним прибавил свободы, а других, напротив, сделал еще большими рабами работы. Проснулся - сел за компьютер. Встал - уже пора ложиться спать. Да и начальник может написать чуть ли не ночью. При этом никого нельзя уличить в переработках. Человек же дома сидит. Значит, по мнению многих работодателей, практически отдыхает!

- Все очень зависит от внутренней культуры компании и от конкретного вида труда. Где-то такой переход просто увеличит сроки выполнения работ, а где-то повысит производительность. Увеличение дней отдыха не решит проблемы выгорания, но точно принесет положительный эффект, - считает Сергей Спасов, директор по развитию человеческого капитала Школы управления «Сколково».

Только цифры Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Не по дням, а сколько нужно

При этом универсального времени труда нет. У каждой работы - свой график. Кто-то работает в режиме 5/2, кто-то - 7/7, а кто-то - «день, ночь, отсыпной, выходной». Кроме того, повысить эффективность работы некоторых технических сотрудников не получится в принципе.

- Не для всех категорий сотрудников возможно будет ввести четырехдневную неделю без снижения объемов. Если деятельность имеет поточный характер и ровную рабочую загрузку (например, рабочий на конвейере), трудно представить, как убрать один день без снижения объемов выработки, - считает директор Центра стратегического консалтинга РАНХиГС Алексей Суханов.

С одной стороны, прописывать какие-то трудовые рамки по количеству выходных нет особого смысла. Каждый работник соглашается на те условия, которые озвучивает работодатель. И все сотрудники выбирают между уровнем заработка и теми усилиями, которые для его получения нужно приложить. С другой стороны, если обеспечить соблюдение базовых прав работников (минимальную зарплату в месяц, максимальное число рабочих часов в течение недели или определенное число рабочих дней в неделю), это может дать хороший эффект.

- Законодательное закрепление четырехдневной рабочей недели даст мощный аргумент сотрудникам для обозначения и отстаивания своих границ. Точно будут работодатели, которые начнут полноценно соблюдать правила, они станут более привлекательными для кандидатов, а за ними подтянутся и остальные, - говорит Сергей Спасов.

ИЗ ИСТОРИИ ВОПРОСА

Революция Форда

Сегодня 40-часовая рабочая неделя - некий эталон. Но еще в начале и даже в середине ХХ века во многих странах стандартом были совсем другие правила. Рабочая смена длилась 10 - 12 часов, а буднями были 6 дней в неделю. Отдыхали только в воскресенье.

Перейти на 40 рабочих часов первым предложил европейский активист Роберт Оуэн. Логика понятна. Восьмичасовой рабочий день родился из простого деления суток на три части: 8 часов на работу, 8 - на отдых и еще 8 - на сон. Идеальный баланс!

Одним из первых идею подхватил Генри Форд. Он в этом плане совершил революцию, одновременно уменьшив рабочий день с 12 до 8 часов и повысив зарплату примерно вдвое. Правда, решение это было скорее вынужденным. Работа на конвейере Форда являлась потогонной: ни присесть, ни покурить. Текучка была гигантской. Многие работники уходили к другим работодателям, где рабочий день мог длиться и дольше, но труд не был таким напряженным.

Глас народа Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

А КАК У НИХ

Шведы трудятся 5 - 7 часов в день

Если вы думаете, что в СССР был настоящий социализм, то ошибаетесь. Первыми на сокращение рабочих часов в неделе пошли европейцы. Что касается трудовых прав, то шведы, французы или испанцы дадут фору лучшим временам брежневского застоя. Так, во Франции уже давно действует 35-часовая рабочая неделя. То есть те же пять дней, но работать нужно не по 8, а по 7 часов.

При этом сокращение рабочего графика в Европе было вызвано не только человеколюбием. Одна из главных причин - высокая безработица. Европейцам требовалось как-то занять невостребованных работников.

Идея перехода на четырехдневную рабочую неделю выдвигалась во многих странах, например в Великобритании, Германии, Новой Зеландии, Швеции, Исландии, Италии, Бельгии, Португалии и др. Но пока ни одна страна мира официально на три выходных в неделю не перешла.