Вся подноготная коронации Карла III: Военный мундир вместо чулок, провокаторы и бунтарка Меган Маркл

Британцы готовятся к коронации Карла III. Фото: REUTERS

6 мая Британия официально обретет нового монарха: в Вестминстерском аббатстве архиепископ Кентерберийский провозгласит восшествие на престол Карла III. Чтобы стать свидетелями этого события, в Британию слетятся миллионы туристов со всего мира. Монарх пообещал, что его коронация будет скромнее торжеств в честь его матери Елизаветы II в 1953 году и обойдется казне дешевле. Но торжества все равно растянутся на три дня.

Елей из Иерусалима

6 мая в 11 часов утра в Вестминстерское аббатство в современном экипаже Diamond Jubilee прибудут Карл III вместе с королевой-консортом Камиллой. В соборе, где уже 900 лет коронуют английских монархов, будет около 2000 гостей (в четыре раза меньше, чем на коронации Елизаветы II). Среди приглашенных - представители правящих фамилий со всего мира, семь бывших британских премьер-министров, английская аристократия, а также все руководство Евросоюза.

Во время двухчасовой церемонии Карл III будет сидеть в коронационном кресле короля Эдуарда. После клятвы монарха справедливо и по закону управлять Британией и странами Содружества, архиепископ Кентерберийский помажет короля елеем, привезенным из Иерусалима. Оливки для него собирались в двух рощах на Елеонской горе, а также в монастырях Марии Магдалины и Вознесения Господня. Помимо оливок в святое масло добавляют амбру, цветы апельсина, розы, жасмина и корицу. По настоянию Карла III в масло не будут добавлять никаких ингредиентов животного происхождения. Елей был освящен патриархом Иерусалимским Феофилом III и англиканским архиепископом в Иерусалиме Хосамом Наумом.

Затем Карл III получит символы власти - скипетр и державу, выполненные из золота и украшенные россыпью аметистов, изумрудов, рубинов и бриллиантов. На голову ему возложат золотую корону святого Эдуарда Исповедника, украшенную 400 сапфирами, алмазами и рубинами. Ее вес более двух кило. Королева Камилла будет увенчана короной королевы Марии Текской, которую дополнили бриллиантами из личной коллекции Елизаветы II.

Эта корона весит более двух килограммов. Фото: © The Royal Households of the United Kingdom

В Букингемский дворец его величество отправится в старинной золоченой карете, созданной в 1762 году и запряженной восемью лошадьми. На ее неудобства жаловалась еще Елизавета II, но традиции следует блюсти. Весь маршрут за день займет порядка 4,2 км. Праздничный день завершится приветствием: королевская семья появится перед собравшимися на балконе Букингемского дворца.

В подарок - кусочек Креста Господня

Папа Франциск I в честь коронации решил сделать своему британскому коллеге (не забываем, что Карл III станет еще и главой англиканской церкви) величайший подарок. Подарил монарху два кусочка дерева от Креста Господня. Считается, что крохотные щепки длиной 5 и 10 мм - фрагменты древесины подлинного Креста, на котором был распят Иисус Христос. Реликвию повезут во главе коронационной процессии.

Одежда скромная и деловая

Поклонники моды пребывают в предвкушении царственных нарядов. Уже известно, что не стоит ждать традиционного бархата, горностаевых мантий и сверкающих бриллиантов. Букингемский дворец настаивает на скромном и деловом дресс-коде.

Известно, что Карл наденет военный мундир, а вот у Камиллы будет наряд посветлее. Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press

Сам Карл III откажется от традиционных шелковых чулок, расшитой рубашки и бриджей в пользу военного мундира. Кстати, это уже назвали нарушением традиций. Камилла обратилась к британскому модельеру Брюсу Олдфилду, который шил наряды для принцессы Дианы и звезд Голливуда. Образ королевы-консорта будет напоминать наряд Елизаветы II на коронации 1953 года: светлое атласное платье и темно-красная бархатная мантия. Наследник принц Уильям, вероятно, появится на церемонии в военной форме. Его супруга Кейт Миддлтон призналась, что в ее наряде будут преобладать оттенки любимого синего цвета. Эксперты предполагают, что наряд дополнят украшения с сапфирами, некогда принадлежащие Диане.

Опальная чета

Стоит ли ждать на коронации герцогов Сассекских? В прессе этой теме посвящено уже около 4000 статей! Все сомнения были развеяны в апреле, когда принц Гарри объявил, что прибудет в Лондон один. Его жена Меган Маркл останется в Калифорнии с детьми.

Британские репортеры радостно потирают руки, ведь это решение - отличный повод для новой порции материалов в духе «Что себе позволяет эта американка?!». Мол, выскочка-актриска выбрала день рождения сына Арчи (коронация совпала с 4-летием мальчика), а не долгожданное восшествие на престол свекра.

Принц Гарри оставит жену дома. Фото: Stephen LOCK/Global Look Press

По одной из версий, американка отказалась от поездки из-за неудовлетворительных усилий дворца в борьбе с проявлениями расизма. Знатоки же заявляют, что переговоры, которые шли между опальной четой и Виндзорами, зашли в тупик по ряду ключевых тем, например, где будут сидеть Гарри и Меган, включат ли их в каретную процессию из Вестминстера в Букингемский дворец, появятся ли они на балконе дворца с остальными членами семьи. Для Гарри эти вопросы важны, поскольку он был крайне недоволен своим местом на службе в честь платинового юбилея Елизаветы II.

Тост за короля

Вечером у Виндзорском замка пройдет концерт. Выступят группа Take That, Лайонел Ричи, итальянский оперный певец Андреа Бочелли и певица Кэти Перри, которая является послом British Asian Trust, благотворительной организации, возглавляемой Карлом III.

Кроме того, на сцене появится официальный Коронационный хор, сформированный из любительских британских хоровых коллективов.

Понедельник, 8 мая станет для британцев выходным. Все эти дни власти продлили на два часа работу пабов, баров и клубов по всему королевству, чтобы каждый мог выпить за здоровье нового короля.

Золотую карету для британских монархов сделали еще в 1762 году! Фото: Yui MOK/Getty Images

УГРОЗА

Кони влетят в толпу?

Антимонархисты готовят провокации во время проезда Карла III по улицам Лондона. Они планируют затесаться в ряды обычных зрителей и во время появления королевского экипажа издать пронзительный звук, который должен напугать лошадей. Используют специальные приборы, которыми отпугивают грабителей и насильников. По замыслу провокаторов, кони должны понести и влететь в толпу. Кроме этого, активисты при виде царственной кареты будут свистеть и скандировать: «Не мой король!» Английские силовики сравнили эти замыслы с террористическим актом, а глава Скотленд-Ярда Марк Роули клятвенно пообещал сорвать планы противников монархии.