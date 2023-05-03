Купе с преступником: Разгадай рисунок-детектив

Купе с преступником Фото: Сергей СОКОЛОВ

На вокзале в полицию сообщили: в одном из купе едет преступник, сбежавший из тюрьмы. Пока поезд стоял на станции, у стражей порядка появился шанс схватить беглеца. На место приехал капитан Правдолюбов. Он не знал, как выглядит преступник, поэтому зашел в купе и попросил всех предъявить документы. Женщина передала свой паспорт и паспорт спящего мужчины с верхней полки, сказав, что это ее муж. Нехотя показал свой документ здоровый мужлан со второй полки, и из-под подушки достал свой паспорт чахлый мужчина в очках. Паспорта оказались на имена Мурзина Е. Н., Мурзиной Е. В., Соколова С. В. и Петрова Р. Ф. Все пассажиры имели при себе билеты в соответствии с паспортными данными. Капитан внимательно изучил паспорта и внешность пассажиров и заметил деталь, выдавшую беглеца. А как вы думаете: кто из пассажиров беглец?

Ответ

Беглец - спящий мужчина с верхней полки. Он сделал поддельный паспорт и выдавал себя за мужа женщины, сидящей на нижней полке, а дамочка явно была с ним в сговоре. Выдала преступника татуировка с именем Вова. По паспортам в купе никого с первым инициалом «В» не значилось.