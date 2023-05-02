В Москве обсудят вопросы сохранения и укрепления здоровья

В Гостином дворе состоится Всероссийский форум «Здоровье нации – основа процветания России»

11-13 мая в Выставочном комплексе «Гостиный двор» (ул. Ильинка, д. 4) состоится XVIII Всероссийский форум «Здоровье нации – основа процветания России». Соорганизаторы форума-2023: Общероссийская общественная организация «Лига здоровья нации», Министерство здравоохранения РФ и Российский Союз Промышленников и Предпринимателей.

Главная идея форума – обсуждение проблем развития общественного здравоохранения, рассмотрение успешных многосторонних стратегий, программ и практик. Определение мер по оптимизации государственной политики, активизации бизнеса, общественных объединений и граждан в укреплении общественного здоровья.

На форуме планируется на примерах лучших практик продемонстрировать, что здоровое общество невозможно без консолидации усилий и ответственных действий государства, бизнеса, общественных организаций и граждан. Этот подход заложен в формировании основных тем для конференций, круглых столов и мастер-классов. Условно их можно разделить на несколько направлений: совершенствование системы здравоохранения, комплексное межведомственное и междисциплинарное взаимодействие всех участников в сфере здоровьесбережения населения, социальная ответственность российского бизнеса, участие граждан в повышении культуры здоровья и др.

На открытие форума приглашены: президент Лиги здоровья нации, академик РАН Лео Бокерия, президент РСПП, сопредседатель Оргкомитета Форума Александр Шохин, заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай, заместитель министра спорта РФ Одес Байсултанов, первый заместитель министра просвещения РФ Александр Бугаев, первый заместитель министра труда и социальной защиты РФ Алексей Вовченко и многие другие.

В структуре форума – Пленарное заседание, конгрессные мероприятия, выставка «Здоровье для всех», конкурсные и презентационные программы, обучающие семинары и мастер-классы, чемпионат по чирлидингу.

Пленарное заседание форума будет посвящено теме сохранения и укрепления здоровья населения, как стратегической задаче обеспечения устойчивого развития и стабильности России. Участники форума обсудят вопросы устойчивости системы здравоохранения в новых условиях, её готовности к новым вызовам. Среди наиболее актуальных тем на форуме: приоритеты импортозамещения в здравоохранении, лекарственное обеспечение (маркировка лекарственных препаратов, государственное регулирование цен на лекарственные препараты и медицинские изделия), цифровизация здравоохранения, организация медицинской помощи и медицинского обслуживания на вновь присоединившихся территориях.

Также в поле зрения специалистов – новый порядок диспансеризации и диспансерного наблюдения за хроническими больными, таргетные методы управления системой здравоохранения, методы «бережливого производства» в здравоохранении, дефицит медицинских кадров, организация «бесшовной» маршрутизации получения медицинских услуг на всех этапах жизненного пути человека: перинатальной период и здоровье ребёнка, здоровье работающего человека и поддержание качества жизни в пожилом возрасте, здоровье лиц призывного возраста, лиц, находящихся в запасе, ветеранов боевых действий, корпоративные системы охраны здоровья и формирования здорового образа жизни, роль общественных организаций в построении «здорового общества», в концепции «общественного здравоохранения», в реализации популяционных программ формирования здорового образа жизни.

В рамках конгрессных и выставочных мероприятий форума Роспотребнадзор представит коммуникационные и информационные технологии в профилактике и сохранении здоровья населения. РСПП расскажет о корпоративных системах охраны здоровья и формирования здорового образа жизни, а также о современных аспектах социального предпринимательства. Минспорта России отдельно остановится на вопросах развития корпоративного спорта. Кроме того, будут обсуждены актуальные проблемы фармацевтической и медицинской промышленности.

Среди интересных тем: «Городская среда и спорт: как создать вовлекающую инфраструктуру» и «Проблемы регулирования генетических исследований». В повестке форума и вопросы развития в РФ системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей инвалидов. А также психологическое сопровождение боевых стрессовых расстройств и посттравматических стрессовых расстройств.

Кроме того, пройдут два тематических цикла мероприятий: это 12 мая – «День муниципальных образований», совместный проект Лиги здоровья нации и Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления, а также «Оздоровительная карта России» - проект Лиги и Ассоциации оздоровительного туризма.

Широко будут представлены регионы. Алтайский край, Московская область, Воронежская область, Владимирская область, Ленинградская область, Новосибирская область, Саратовская область, Свердловская область, Тульская область, Тюменская область, Чувашская Республика, Республика Башкортостан, Приморский край, Ставропольский край – представят успешные практики в сфере здравоохранения, формирования ЗОЖ, новые проекты и технологии.