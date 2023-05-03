Зрители VK Видео получили в мобильной версии расширенную витрину рекомендаций, улучшенный поиск и новый плеер

ВКонтакте представляет обновление VK Видео для мобильных браузеров на iOS и Android

ВКонтакте представляет обновление VK Видео для мобильных браузеров на iOS и Android. Пользователям любых устройств стала доступна новая витрина с улучшенными рекомендациями, обновлённый плеер и поисковая модель с продвинутой системой орфографии, а также раздел для автора контента с возможностью быстрой загрузки видео и другие функции. Дизайн интерфейса полностью обновлён, упрощена навигация по разделам.

На обновлённой витрине мобильной версии VK Видео доступно всё разнообразие профессионального и PUGC-контента платформы: фильмы, сериалы, шоу, контент от блогеров, трансляции. Появилась отдельная вкладка«Для вас», на которую попадает подобранный рекомендательными алгоритмами контент. Также пользователи могут увидеть в мобильной версии свою историю просмотров, загруженные, понравившиеся и добавленные в закладки видео.

Новый плеер обеспечивает подбор оптимального формата, разрешения и подходящего кодека в зависимости от устройства и состояния сети. В версии для мобильных браузеров также появилась возможность загружать видео — поддерживается загрузка в 4К и 60 FPS.

Находить самый востребованный и релевантный контент помогут обновлённые поисковые алгоритмы платформы. С помощью продвинутой системы проверки орфографии поиск определяет опечатки и предлагает подсказки при вводе запроса. В результате доработок поиск стал быстрее и точнее, а качественный, релевантный и захватывающий контент сможет быстрее найти своих зрителей.

Марина Краснова, СЕО ВКонтакте и VK Видео:

«Все технические решения нашей команды направлены на то, чтобы пользователи максимально быстро получали доступ к интересующему видео — в любой ситуации, на любом устройстве. Для этого мы постоянно развиваем технологии доставки контента, CDN и плеер, а также совершенствуем ML-инструменты в поиске и рекомендациях. Непрерывно оцениваем эффективность наших моделей поиска и рекомендаций, добавляем новые факторы в работу нейросетей, чтобы свежий и качественный контент быстрее находил свою аудиторию».

Фёдор Ежов, директор по видеосервисам VK:

«Значительная часть нашей аудитории предпочитает использовать для просмотра роликов, фильмов и сериалов мобильную версию VK Видео. Мы упрощаем доступ к нашей платформе и петабайтам контента для всех категорий зрителей. Теперь в любой версии VK Видео на всех устройствах пользователям доступны максимально широкие функции для постинга и просмотра контента, библиотеку которого мы регулярно пополняем эксклюзивами и премьерами от топовых блогеров и других производителей профессионального видеоконтента».

Ранее VK Видео рассказала о расширении библиотеки контента: на платформе появились ролики от самых популярных блогеров, среди которых Влад А4, Satyr, Кукояки, DAVA, Ида Галич и многие другие. Также в сервисе появился контент от крупнейшего производителя развлекательных шоу — Medium Quality. 1 апреля прошла первая громкая премьера от студии — возвращение шоу «Что было дальше» побило рекорды суточной активности платформы и набрало десятки миллионов просмотров. В ближайшее время зрителей ждёт больше громких премьер и новых проектов