Как нам укрепить семью - рацпредложение для депутатов Госдумы

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Если муж с утра проснулся

И, надев на кухне фартук,

Вдруг яичницу пожарил

Для жены и для детей,

Надо сделать так, ребята,

Чтобы в тот же день на карту

Ему падало за это

270 рублей.

Ну а если приготовил

Он салат и запеканку,

Выжал сок из апельсинов,

Не почувствовав хлопот,

Надо этому герою

В тот же вечер Центробанку

Заплатить уже побольше -

Например, рублей 500.

Ну а если муж в субботу

Возвратился домой трезвый,

Хоть с друзьями накануне

Он встречался в гараже,

И при этом ночью в спальне

Был находчивый и резвый -

Извините, депутаты -

Это тысяча уже.

Если муж носки снимает

И кидает их в машинку,

Всей душой своей и сердцем

Ощущая позитив…

Если, щёлкая каналы,

Видит голую блондинку,

Всё равно, вздохнув, врубает

Матч «Спартак»-«Локомотив»…

Если утром в воскресенье

Едет с радостью на дачу,

Чтобы грядки все окучить

И почистить туалет…

Если смотрит, не страдая,

Вместе с тёщей передачу

Про уринотерапию

И плохой иммунитет…

Если гарнитур из Хоффа

Сам собрать без мата в силе

И готов почистить щёткой

Старый бабушкин палас…

Если вешает картину

В тот же час, как попросили,

И идёт за хлебом сразу,

Не сказав ни разу «щас»…

Если ходит по Ашану

Больше часа без истерик…

Если к вышивке супруги

Проявляет интерес…

Осторожно, не спугните.

Не давайте ему денег.

Это инопланетянин.

Вызывайте МЧС.