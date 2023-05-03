Как нам укрепить семью - рацпредложение для депутатов Госдумы

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Если муж с утра проснулся
И, надев на кухне фартук,
Вдруг яичницу пожарил
Для жены и для детей,
Надо сделать так, ребята,
Чтобы в тот же день на карту
Ему падало за это
270 рублей.
Ну а если приготовил
Он салат и запеканку,
Выжал сок из апельсинов,
Не почувствовав хлопот,
Надо этому герою
В тот же вечер Центробанку
Заплатить уже побольше -
Например, рублей 500.
Ну а если муж в субботу
Возвратился домой трезвый,
Хоть с друзьями накануне
Он встречался в гараже,
И при этом ночью в спальне
Был находчивый и резвый -
Извините, депутаты -
Это тысяча уже.
Если муж носки снимает
И кидает их в машинку,
Всей душой своей и сердцем
Ощущая позитив…
Если, щёлкая каналы,
Видит голую блондинку,
Всё равно, вздохнув, врубает
Матч «Спартак»-«Локомотив»…
Если утром в воскресенье
Едет с радостью на дачу,
Чтобы грядки все окучить
И почистить туалет…
Если смотрит, не страдая,
Вместе с тёщей передачу
Про уринотерапию
И плохой иммунитет…
Если гарнитур из Хоффа
Сам собрать без мата в силе
И готов почистить щёткой
Старый бабушкин палас…
Если вешает картину
В тот же час, как попросили,
И идёт за хлебом сразу,
Не сказав ни разу «щас»…
Если ходит по Ашану
Больше часа без истерик…
Если к вышивке супруги
Проявляет интерес…
Осторожно, не спугните.
Не давайте ему денег.
Это инопланетянин.
Вызывайте МЧС.