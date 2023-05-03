Геннадий Онищенко: Новый трамвай в Мариуполе - это яркий символ быстрого возрождения Донбасса

Геннадий Онищенко. Фото: Иван МАКЕЕВ

…- Геннадий Григорьевич, во вторник, 2 мая, в информационном поле рядом - два события… (Это особенно заметно по публикациям в СМИ) Одно - годовщина трагедии в Доме профсоюзов в Одессе, это 2014-й. Тогда погибли 42 человека.

- Вы сказали – погибли, но их сожгли. Причем, намеренно, это была спланированная акция.

- А всего пострадавших тогда было около 250. А сейчас мы наблюдаем попытки так называемого контрнаступления со стороны ВСУ. С другой стороны, мирное контрнаступление. Это запуск трамвайного депо, открытие трамвайных маршрутов в Мариуполе.

- Происходит вполне объяснимое… Что касается открытия депо, да еще накануне Дня Победы. Это, как говорится, повестка альтернативная… Мы видим реальное созидание, восстановление разрушенного жилья, уничтоженной инфраструктуры крупного города.

И в то же самое время - вот эти ужимки так называемого «президента Украины» - с замутненным сознанием. В его глазах - животный страх за собственную жизнь.

Мы уже наблюдаем агонию киевского режима. И чем дольше затягивает ее так называемый коллективный запад, тем больше гибнет украинцев.

Это, конечно же, страшно. Вот так бы я это охарактеризовал. Все, конечно же, идет к своему логическому завершению. А Мариуполь - яркий пример стремительного возрождения.

- Вот и Владимир Путин за короткое время уже дважды обращается к Мариуполю - и сам туда съездил, и лично - хоть и дистанционно - участвовал в запуске трамвайного движения. Вот что люди говорят? Я знаю, что у вас связь очень хорошая с населением.

- Люди - всегда за хорошие лекарства… Там же ведь многие месяцы, все время промывали мозги - по поводу «агрессии России». А сейчас местные жители видят и осознают, что это - их страна и она о них заботится.

- Мариуполь - не только в поле зрения президента. Эта большая ударная стройка - на контроле у экс-премьера и председателя Общественного совета при Минстрое России Сергея Степашина. А вице-премьер Марат Хуснуллин, вообще, там днюет и ночует.

- Почему ещё такой большой интерес к этому городу? В экономике Донбасса Жданов (так одно время назывался Мариуполь) играл большую роль. Это был 500-тысячный город… С хорошей основой - развитой металлургической промышленностью. Львиную до продукции отправляли за границу. Столько металла, как раньше, наверное, уже будет не нужно, в санкционном режиме его просто брать не будут. Поэтому, конечно же, сегодня в Мариуполе мало восстановить и построить заново жилье, надо дать работу людям…

- Президент о том же говорит, да.

- Вот поэтому там нужно открывать современные производства, чтобы рабочий, инженерный потенциал, который там был сформирован, был полностью задействован.

Вот это тоже серьезная задача, которая, в принципе, сегодня обсуждается, она на повестке дня и, конечно, будет решена.

- То есть, если примем новый мариупольский трамвай за некий образ, за символ стремительного возрождения, можно тогда сказать, что впереди его ждут надежные пути и еще много новых остановок.

- И в этом смысле - да, конечно.

- Понял. Будем все на это надеяться. Спасибо.