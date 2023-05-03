Налоговики продолжают громить блогеров: вслед за Блиновской и Лерчеком пришли за скандальной Инстасамкой

ФНС заморозила все операции по банковским счетам блогерши Инстасамки

Кажется, ФНС России изящно нащупала новый и бесперебойный ручеек денежных средств для бюджета. Да какой там ручеек — водопад! Стоило вежливым мытарям постучаться в дверку (почему только сейчас, когда «КП» исчерпывающе описала все незамутненные схемы еще три года назад?) блогеров и блогерок, оттуда хлынули такие потоки, что успевай только подставлять мешки с печатью казны.

И тут новое беззаботное поколение богачей вдруг узнало, что надо платить налоги в стране, в которой живешь и зарабатываешь. Печальный пример цифровых олигархов Елены Блиновской и Лизы Миллер (Лерчек) стал наукой не для всех. Если Ксения Собчак мгновенно побежала закрывать все долги перед ФНС (не даром ведущая еще в 2012 году снималась в рекламе налоговой), то Дарья Зотеева — блогерша-миллионница, а еще певица и тиктокер Instasamka— не успела.

Вообще, Инстасамка в интернет-среде считается одной из самых зашкварных (позорных) и заслуженно захейченных персон. Блогерша с дефлотно-ущербным наполнением соцсетей долгое время набивала базу подписчиков на шок-контенте, спекулировала на чувствах наивной юной аудитории, генерировала скандалы (обливала курьеров кофе, разводила подписчиков, инсценировала ограбление собственной квартиры и даже ДТП ради хайпа, не платила деньги авторам треков, которые пела, материлась на визажистов, называя себя «самой высокооплачиваемой рэп-артисткой России, а их — «нищебродами», вызывала слезы для видео глазными каплями, возила подарки в детский дом, чтобы от нее отстали, сливала в интернет домашнее видео, жгла пятитысячные купюры и так далее) и, разумеется, светила на фотографиях пятой точкой.

— Мы ржали, было весело, статистика подскочила до миллиона просмотров на каждой сторис, — объяснял потом «стратегию» Никита Иванов, пиарщик Инстасамки. — Но подписчики, которые ее любят, писали, что очень переживают, записывали голосовые “Даша, я плачу”. А Даша над этим просто смеялась.

Но потом Зотеева поняла, что деньги интереснее хайпа и как будто «взялась за голову», поумерив пыл. Даша принялась «рубить капусту». В итоге 22-летняя дочь водителя из Тобольска, которая по приблизительным подсчетам имела с рекламных блоков по несколько миллионов рублей в месяц, а по фактическим — как признавала сама в интервью — получала как минимум однажды 1 миллион долларов (79 миллионов рублей) аванса за контракт с музыкальным лейблом, насовсем позабыла про налоговые обязательства перед государством — и 3 мая стало известно, что ее счета заблокировали. Теперь полиция проверяет Дарью на предмет ухода от уплаты налогов и отмывания денег.

На настоящий момент телефон Дарьи отключен, а под последним постом блогерши в телеграме идет активное обсуждение безболезненных способов выезда с территории Российский Федерации с учетом «ошибок» Елены Блиновской.

По данным аналитического агентства HypeFactory, блогерша могла зарабатывать в год до 45 миллионов рублей — в эту сумму входят гонорары за концерты (за год — до 35 выступлений, прибыль от рекламы в соцсетях, тиктоке, заработок от прослушиваний треков на стриминговых платформах, а также курсы, книги и платное участие в ютуб-шоу или интервью.