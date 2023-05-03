Главный праздник в ожидании Победы будущей: Как встретят 9 мая наши бойцы

Фото: РИА Новости

ВЕРНОСТЬ ТРАДИЦИЯМ

С Днем Победы! В этом году это особый праздник. Мы поздравим друг друга с Победой, которая состоялась 78 лет назад, и пожелаем Победы будущей. Мы до боли чувствуем связь времен и понимаем: сейчас продолжается война, которую Запад в разных обличиях ведет против нас уже много веков. Пришла наша очередь отстоять то, что сберегли для нас предки. Когда-то у мемориалов и памятников мы клялись не посрамить их память, и теперь понимаем, что это не просто слова, что самое время – встать и не посрамить.

Главное действо Дня Победы – военный парад. В этом году он пройдет в 28 городах страны. Участие в нем примут 55 тысяч военнослужащих и 1200 единиц техники. Мы приникнем к экранам, и будем гордиться марширующими парнями и девушками. И в то же время чувствовать, что главный парад сегодня – он там, на линии соприкосновения. Именно там вся та броня, что вдавливает брусчатку, выполняет свою миссию: помогает бойцам метр за метром вырывать из рук врага землю, которая всегда была нашей.

Как когда-то, в далеком 1941-м, в этом году многие участники парада после команды «вольно» отправятся на фронт. Глава российского оборонного ведомства Сергей Шойгу, рассказывая о предстоящем параде, сравнил то, что сейчас делают российские военные с подвигами красноармейцев во время Великой Отечественной. Это, по его словам, говорит о преемственности поколений, верности героическим традициям и стремлении защитить мирных жителей от неонацистов.

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

СМОТР ВООРУЖЕНИЙ

Бойцы на передовой, скорее всего, встретят День Победы обычной боевой работой. Расслабляться некогда, враг, предавший нашу общую Победу, наверняка отметится провокациями и «наступами». 9 мая ребята будут сбивать дроны, вести контрбатарейную борьбу, отражать атаки и идти вперед, добиваясь позиционного преимущества.

Вот где смотр вооружений: с самых мощных в мире пушек «Малка» стащат ветки маскировки – залп, и снаряды уходят за десятки километров пробивать бетон вражеского бункера. «Искандер» выйдет на позиции и бьет по скоплению брони, «Бук», извергая пламя, мчится на перехват воздушной цели, а «Солнцепек» освобождает направляющие, его залп уничтожит все живое на площади в 40 футбольных полей.

В тыловых районах, быть может, и пройдут торжественные митинги и построения, хотя чем ближе к фронту, тем опаснее собираться больше двух. На самом «передке» парни в лучшем случае чокнутся чаем и споют «это праздник со слезами на глазах» под гитару и в полумраке блиндажной свечи.

- А еще споем «одна на всех, мы за ценой не постоим», - говорит, улыбаясь, доброволец с позывным «Шершень», который воюет в одном из отрядов на сватовском направлении. – За последний год, вот мне так кажется, мы со всей страной стали как-то ближе желании Победы. Чувствуем, что мы вместе, хотя год назад казалось, что мы здесь сами по себе. Сейчас – другое дело. И мобилизованные пришли, и из дома весточки идут мешками. Иногда от совершенно незнакомого человека письмо прочтешь – и ком в горле. От гордости и благодарности.

Многие регионы стараются поддержать солдат в зоне СВО, пишут им письма, собирают подарки. К примеру, в Ивановской области местное отделение Единой России приготовило больше 500 подарочных наборов. Они формируются благодаря помощи предпринимателей, фермеров, общественников, руководителей предприятий области. Перед самым Днем Победы волонтеры отправятся на Донбасс, чтобы передать подарки бойцам.

ПРАЗДНИК ПО ЗОВУ СЕРДЦА

9 мая памятные мероприятия пройдут по всей стране. Чествовать на них будут не только ветеранов Великой Отечественной, но и героев специальной военной операции. Это преемственность материализованная преемственность поколений: мы чтим мужество предков, отдавших жизнь за мир, и гордимся героями наших дней, они этот мир сохраняют.

Для новых регионов нынешний День Победы – первый в составе России. Праздновать его придется в сложной обстановке. В Херсонской области отменили все массовые мероприятия.

- Учитывая, что мы находимся в условиях действия указа о военном положении, массовые мероприятия 9 мая в организационном плане проводиться не будут, – сказал журналистам врио губернатора области Владимир Сальдо. – Такое решение принято в целях обеспечения безопасности. Однако, я уверен, что многие люди по собственной инициативе, по зову сердца, все равно отметят день Победы и возложат цветы на мемориалах и памятных местах.

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Массовые мероприятия на День Победы отменили и в ДНР. Однако чувства, что идут от сердца, жители региона выразить, конечно, смогут. Традиционно в этот день люди приходят на мемориал «Саур-Могила». После боевых действий 2014 года этот памятник был разрушен, однако в прошлом году его восстановили в рекордные сроки. Теперь на это возрожденное место силы приедут тысячи жителей Донбасса. Специально запускается культурно-исторический тур для учащейся и студенческой молодежи «Дорогами воинской славы». Он включает в себя посещение Саур-Могилы и Донецкого республиканского краеведческого музея, а также еще нескольких памятных мест.

В Луганской Народной Республике о том, будут ли массовые мероприятия 9 мая, не сообщали до последнего. Однако к празднованию «по зову сердца» подготовка шла полным ходом.

- Мы благоустраиваем памятники и воинские захоронения, ведем ревизию табличек на домах, в которых живут ветераны, - сказал врио главы ЛНР Леонид Пасечник. - О возможности проведения массовых мероприятий решение будет принято дополнительно, но День Победы в ЛНР обязательно состоится! Со стороны властей для этого будут созданы все условия, а жители Луганщины, убежден, поддержат. Все вместе поздравим наших ветеранов, придем к памятным местам и отдадим дань уважения героям.

Мелитополь тоже во всю готовился к празднику. Город украсили билборды с поздравлениями, активисты помогали властям в благоустройстве мемориалов и памятников. В частности, они привели в порядок Братское кладбище. А волонтеры провели экскурсию по мемориалу для детей и взрослых.

«Через несколько дней состоится особый праздник - День Победы, - сказала волонтер по имени Александра. - Мы подошли к его празднованию по особому: стали волонтерами туризма в Запорожской области и провели нашу первую экскурсию. А чтобы закрепить полученные знания о подвигах участников ВОВ, мы провели среди ребят викторину, разыграв сладкие призы.