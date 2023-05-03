Перевозили взрывчатку в электроплитах и ехали уже знакомым маршрутом: Как российская контрразведка накрыла в Крыму сеть украинских агентов

Фото: ЦОС ФСБ РФ/ТАСС

ФСБ России отчиталась о том, что ликвидировала в Крыму диверсионно-агентурную сеть украинской разведки. На данный момент задержаны 7 агентов Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины. Подавляющее большинство их – граждане Украины и России одновременно - Виктор Подвальный, Александр Литвиненко, Сергей Кривошеин, Константин Евмененко, Игорь Зорин и Сергей Войнаровский. Кроме них, был задержан и гражданин Украины и Болгарии Д. Петранов, который в момент, когда его скрутили, начал извиняться перед сотрудниками ФСБ.

Большинство задержанных злоумышленников - обладатели двойного гражданства Украины и России. Фото: ЦОС ФСБ РФ/ТАСС

Часть из них завербовали относительно недавно, а вот, к примеру, Подвальный был кадровым военным и дослужился в Незалежной до полковника перед тем, как выйти в отставку. Подвального вербовал личный друг нынешнего главы ГУР Кирилла Буданова, замглавы Офиса президента Украины Роман Машовец, являющийся, кроме того, офицером действующего резерва ГУР, организовав для этого ему выезд в польский Краков. А далее уже сам Подвальный вербовал остальных. В частности, как показал Кривошеин, непосредственное поручение следить за мэром Ялты он организовал по приказу Подвального и осуществлял это наблюдение вместе с напарником.

Виктор Подвальный. Фото: ЦОС ФСБ РФ/ТАСС

В группе было продумано все. Системы доставки, способы связи, распределение функций. Как заявил глава Крыма Сергей Аксенов, "это та же группа, которая осуществляла подрыв на ж/д ветке в Бахчисарае 2 месяца назад". Он особо отметил, что группа была тщательно законспирирована. Действительно, вопросам конспирации уделялось первостепенное значение. Так, например, Кривошеин показал на допросе, что купил в магазине GPS-трекеры, затем выложил их на на сайт объявлений, а уже оттуда их выкупил другой участник агентурной сети. Лишний раз агенты внимание к себе старались не привлекать, и прямые контакты друг с другом стремились исключить.

Кадр из видео задержания гражданина Болгарии Д. Петранова. Фото: ЦОС ФСБ РФ/ТАСС

Но вот на чем не стал акцентировать внимание Аксенов, так это на том, что агенты были нацелены на индивидуальный террор. Среди целей были глава Крыма Сергей Аксенов, спикер парламента Владимир Константинов, мэр Ялты Янина Павленко, транспортная инфраструктура полуострова. Хотя глава Крыма и признался, что знал о готовящемся на него покушении, но доверял ФСБ.

Сергей Кривошеин во время допроса. Фото: ЦОС ФСБ РФ/ТАСС

Что касается доставки взрывчатки для бомб, то здесь был задействован маршрут через Болгарию, Турцию и Грузию. Примечательно, что именно по такому (с некоторыми изменениями) маршруту на Керченский (Крымский) полуостров приехал и грузовик, начиненный взрывчаткой, который подорвал двы полосы автомобильной секции моста в прошлом году. Украинская разведка снабдила своих диверсантов по уже опробованному маршруту и далее. Взрывчатка была помещена внутрь обычных бытовых электроплиток, которые отправляла в адрес Подвального, Александра Литвиненко и по другим точкам из Болгарии гражданка Украины "предпринимательница" Марина Матущак. В дальнейшей доставке "втемную" были задействованы граждане России, сотрудничавшие с болгарской фирмой Матущак, а саму доставку осуществляли компании две компании по доставке. И это тоже характерная деталь, поскольку российским военкорам и военным экспертам недавно присылали курьерской доставкой бюсты советских военачальников с намеков на взорванного похожим бюстом военкора Владлена Татарского. В принципе, можно сказать, что электроплитки уже являлись сами по себе бомбами, которые требовалось лишь поставить на взвод. В ходе задержания у агентов этой сети были найдены и изъяты в результате обысков 5 уже собранных и готовых СВУ, замаскированных под электроплитки, у Подвального, кроме того, найдены военные документы и награды Украины. Видимо, накрыли их как раз накануне операции, команда провести которую в преддверии Дня Победы 9-го мая поступила им из Киева.

Но и на этот вопрос следователи ФСБ, скорее всего, уже получили ответ, потому что на допросах задержанные заливаются соловьями, сдают друг друга и своих руководителей, благо что сейчас это у них единственный шанс сбавить себе срок, который непременно будет. Благо, суд в Крыму уже арестовал их на ближайшие два месяца.

Эксперт "КП" Александр Михайлов, генерал-майор ФСБ (в отставке), генерал-лейтенант полиции в отставке:

- Александр Георгиевич, основываясь на Вашем опыте, сегодняшние задержания украинских диверсантов в Крыму – это результат долгой разработки или?

- Точно на этот вопрос вам смогут ответить только те, кто руководил операцией. Но можно предположить, что какое-то время их наша контрразведка вела, но только до того момента, пока не выявили все связи и всю группу. Потому что нет сейчас уже необходимости и возможности тянуть время, рассусоливать. Как только выявили всех причастных, тут же и взяли их.

- Если посмотреть на маршруты доставки взрывчатки сейчас и при подрыве Крымского моста в прошлом году, трудно не заметить их сходство. ФСБ тогда намекала на причастность к взрыву на мосту иностранных спецслужб. Можно ли предположить, что и к нынешней истории зарубежные спецслужбы имеют отношение?

- Умозрительно мы можем предполагать все, что угодно. Нужны факты и доказательства. С одной стороны, украинская военная разведка могла и самостоятельно осуществлять такую доставку, с другой – предоставление "окон" на границе и гарантия прохождения через них грузов со взрывчаткой вполне может быть "заслугой" этих спецслужб. В таком деле лишними гарантии не бывают.

- Не пора ли нам дать "ответку" за такие диверсии, "отзеркалить", как говорится?

- Видите ли, мы с вами можем говорить, что угодно. Но здесь все зависит от двух факторов: наличие соответствующей политической воли наверху. Это раз. И два – наличие возможностей. О первом мы с вами ничего не знаем, но что касается второго, то надо понимать, что соответствующее поле на той стороне очень жестко и сильно зачищено. И необходимые возможности в глубоком украинском тылу, скорее всего, отсутствуют. Это ведь не фронтовые ДРГ засылать.