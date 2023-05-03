В Белграде 14-летний школьник расстрелял учителя и восьмерых учеников из-за плохой оценки

После случившегося в школе учащихся перевели на дистанционное обучение. Фото: REUTERS

Полиция Белграда задержала 14-летнего подростка по имени Коста, устроившего стрельбу в школе в центральном районе Врачар. По данным сербской ежедневной газеты Kurir, инцидент произошел в школе имени Владислава Рыбникаря, после того как мальчик под воздействием наркотиков ворвался в класс истории.

Семиклассник жестоко расстрелял охранника, который попытался задержать его, а затем убил 9 человек (среди них восемь учеников и учитель истории). Еще 16 учеников и преподавателей получили серьезные ранения. В ближайшую детскую больницу на улице Тиршовой уже поступили трое школьников, их состояние оценивается как тяжелое. У одного из детей черепно-мозговая травма, двое других учащихся с огнестрельными ранениями находятся в реанимации.

Подростка задержали, сербские СМИ сообщают, что мотивом могла стать полученная накануне единица по истории. Якобы для отличника это стало шоком. По словам родителей одноклассников Косты, он считался хорошим и спокойным парнем, часто ездил на олимпиады и занимал призовые места по биологии и математике.

Как сообщает местный таблоид Informer, стрелявшего вывели из школы в наручниках и в куртке на лице. Он был спокоен, не проявлял никаких эмоций и не сопротивлялся задержанию, беспрекословно выполняя приказы. Сам школьник заявил, что открыл стрельбу, потому что «психопат».

«Полиция задержала несовершеннолетнего подозреваемого, который произвел несколько выстрелов из отцовского пистолета в сторону учеников и охраны школы. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов, спасатели и представители прокуратуры», – подтвердила пресс-служба МВД Сербии.

По версии следствия, семиклассник выкрал у отца пистолет и заблаговременно обдумал план нападения. Вместе с тем ранее мальчик ни разу не привлекался к административной или уголовной ответственности. Informer утверждает, что у Косты нашли два пистолета, пять полных обойм и рюкзак, в котором лежали коктейли Молотова.

Девять человек погибли в результате стрельбы в школе в Белграде Фото: REUTERS

«Дети выбегали из школы с криками. Пришли родители в панике. Потом я услышала три выстрела», – рассказала девушка, на чьих глазах развернулась трагедия.

После случившегося в школе учащихся перевели на дистанционное обучение. Родителей попросили немедленно забрать своих детей из школы и не отправлять их туда в ближайшие дни до выяснения всех обстоятельств дела.