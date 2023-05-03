Против миграции, «зеленой» экономики и абортов: почему в Европе набирают популярность неофашистские движения

Европа стремительно правеет. Фото: Shutterstock

Европа стремительно правеет. Политические течения, выступающие против мигрантов и чрезмерно щедрых социальных пособий, еще недавно считались крайне маргинальными в Старом Свете. Но теперь они берут власть во многих странах ЕС.

Очередной опрос показал, что европейцы видят главную причину роста популярности правых движений в «пустых обещаниях, которые не были выполнены действующими политиками». Кстати, кубинский революционер и левак Фидель Кастро еще в 2010 году предсказал: «Фашистские правые быстро отвоюют позиции в Европе у реформистских течений».

Так оно и произошло. Население европейских стран сыто по горло колоссальными экономическими и миграционными проблемами, возникшими в Старом Cвете. Во многих уголках Запада проходят антиправительственные протесты: люди требуют от властей немедленного снижения цен на бензин, электроэнергию и продукты питания, а также принятия мер по выходу национальных экономик из затяжного пике.

ИТАЛИЯ

В сентябре прошлого года в Италии прошли досрочные парламентские выборы, по итогам которых к власти пришла коалиция правых партий. Лидер коалиции – ультраправые «Братья Италии» во главе с 46-летней Джорджей Мелони, чья партия уходит корнями в «Итальянское общественное движение», сформированное сторонниками Муссолини после окончания Второй мировой войны.

За эти годы движение не раз меняло свое название и символику, но всегда обозначало свое негативное отношение к иммигрантам. Партия Мелони была основана 11 лет назад и помимо антииммиграционной политики известна евроскептицизмом и стремлением запретить аборты.

ШВЕЦИЯ

В конце прошлого года по итогам выборов в местный парламент победу одержало правое оппозиционное крыло во главе со «Шведскими демократами». Партия была сформирована в конце 1980-х годов из неофашистов, хотя её нынешний председатель Йимми Окессон пытался всячески сгладить грехи предшественников, дабы заручиться поддержкой избирателей.

Теперь националисты рассчитывают очистить страну от мигрантов, создав тем самым «этнически чистое общество». Они даже запустили в метро «Репатриационный экспресс», написав на странице партии в соцсетях: «Добро пожаловать на борт с билетом в один конец. Следующая остановка – Кабул». Если раньше такие взгляды казались чрезмерно радикальными, сейчас скандинавы стали лояльнее относиться к подобным инициативам.

НИДЕРЛАНДЫ

В марте на региональных выборах выборы в стране успеха добилась протестная фермерская партия. Радикальное «Движение фермеров и граждан» было создано в Нидерландах в 2019 году после широкомасштабных сельских протестов. На прошедших выборах партия набрала около 20% всех голосов, обеспечив себе 15 мест в Сенате из 75 возможных.

Основным политическим тезисом движения была борьба с правительственными планами по сокращению выбросов азота путем резкого уменьшения поголовья скота и выкупа тысяч ферм. Но привлекательность «фермеров» быстро вышла за пределы сельской местности на популистской платформе, которая представляет традиционные консервативные социальные и моральные ценности. Во многих мировых СМИ партия прозвучала именно благодаря громким и радикальным акциям протеста – поджогам сена вдоль крупных автомагистралей, перекрытием дорог и выливанием навоза на центральных городских площадях.

ФРАНЦИЯ

В начале апреля французский институт Elabe произвел опрос общественного мнения и убедился, что если бы выборы президента проходили прямо сейчас, то выиграла бы их Марин Ле Пен – лидер ультраправой партии «Национальное объединение». Основными положениями политической программы партии Ле Пен является защита суверенитета Франции вплоть до выхода из ЕС, жесткое ограничение иммиграции и возвращение франка в качестве национальной валюты. Сама Марин также выступает против бюджетной экономии, осуждает трудовую реформу и призывает к сближению с Россией.

Похоже, пенсионная реформа Макрона будет иметь самое непосредственное влияние на расстановку политических сил в этой стране в ближайшем будущем. Серия всеобщих забастовок и демонстраций, организованных во Франции с середины января лидерами профсоюзов, продолжается и по сей день. Протесты уже давно переросли в беспорядки, а французские полицейские начали злоупотреблять своей властью, применяя физическое насилие даже в отношении освещающих события в стране журналистов.

Комментарии экспертов

«Пандемия и энергетический кризис подорвали доверие к европейским правительствам»

– Рост популярности правых партий на Западе можно объяснить как популистской риторикой их лидеров вокруг макроэкономических показателей европейских стран, так и как реакцию националистически настроенного электората на рост числа мигрантов на фоне многолетнего демографического кризиса внутри данных стран, – прокомментировал ситуацию для «КП» политолог МГУ им. М.В. Ломоносова Артем Косоруков. – Однако если в Центральной и Западной Европе националисты занимают в отношении России нейтральную позицию, то правые партии в Скандинавии и Восточной Европе пользуются поддержкой США, будучи инструментом втягивания этих государств в конфронтацию с нашей страной.

– Среди жителей Запада все больше наблюдается усталость от сомнительных действий правительств в ходе энергетического кризиса и пандемии. Именно поэтому европейцы поддерживают более радикальные оппозиционные партии, – прокомментировал ситуацию для «КП» член совета молодых политологов Российской ассоциации политической науки Кирилл Казаков. – Интерес именно к правым партиям объясняется наличием в их идеологии идей возрождения «великой страны» и евроскептицизма. Подобный набор лозунгов формирует в глазах избирателей представление о светлом будущем, в котором существует устойчивый экономический рост, социальные нормы соответствуют запросам большинства, а государство обладает суверенитетом как во внутренней, так и во внешней политике.