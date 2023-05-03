Фундуковые сады, дача Сталина и афоризмы Расула Гамзатова: Михаил Мишустин прилетел на Северный Кавказ

Мишустин поручил открыть на Северном Кавказе новые курорты. Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

В среду премьер Михаил Мишустин прилетел в Минеральные воды, где провел правительственную комиссию по социально-экономическому развитию Северного Кавказа. Перед этим премьер осмотрел экспозицию Кавказской инвестиционной выставки, где регионы представили свою продукцию и перспективные проекты. На выставку приехали и гости из-за рубежа: Ирана, Туркмении.

Самым ярким оказался стенд Ставропольского края. Здесь были и ароматные яблоки, и саженцы деревьев, и свежая клубника, выращенная в Кисловодске, и даже маленькие утята в аквариуме.

- Итальянцы и голландцы заваливают нас дешевыми саженцами. Мы не просим их запретить, мы просим субсидировать отечественные саженцы, чтобы мы могли развиваться и конкурировать, - попросили Михаила Мишустина представители Ставрополья.

- Подготовьте письмо, рассмотрим! - пообещал премьер.

На стенде Абхазии завлекали туристическими услугами. Мишустин рассказал, что бывал в пещерах Абхазии и на озере Рица.

- Имейте в виду, у нас на озере Рица сохранилась дача Сталина и можно приехать отдохнуть, - заманивал Мишустина президент республики Аслан Бжания.

- Спасибо, спасибо, дорогой, - поблагодарил премьер.

На стенде Дагестана Мишустину рассказали, что в республике будут заложены фундуковые сады - самые большие в Европе.

Глава Дагестана Сергей Меликов рассказал о планах выпустить сборник афоризмов народного поэта Дагестанской АССР Расула Гамзатова и пообещал подарить его Мишустину.

- Можно будет его потом на заседаниях правительства использовать, - пошутил премьер.

- Когда Расул Гамзатов был депутатом Верховного Совета, он написал письмо супруге: «Пять лет сижу в президиуме, а счастья нет», - процитировал Сергей Меликов.

На комиссии по вопросам социально-экономического развития Северного Кавказа Мишустин отметил, что в СКФО необходимо создать инфраструктуру, которая позволит обеспечить развитие не только привычных тут видов отдыха - санаторно- курортного и горнолыжного, но и условия для всесезонного, пляжного, экологического туризма.

Как отметил премьер, новые курорты обеспечивают рабочие места не только в туристической сфере, но и в торговле и в строительстве.

- Спрос на комфортабельные и разнообразные путешествия внутри страны только растет. Турпотоки идут практически во все субъекты. А на Северном Кавказе есть огромные преимущества - уникальное расположение, благоприятный климат, красивейшие места, - сказал Мишустин.

Премьер отметил, что в экономическом плане регионы Северного Кавказа показывают положительную динамику. За прошлый год инвестиции в основной капитал выросли почти 8%. Безработица снизилась, увеличился объем товаров собственного производства. Благодаря инвестиционным проектам регионы

Северного Кавказа заработали более 240 млрд. рублей и получили более 9 тысяч рабочих мест.

- 12 из этих инвестиционных подпроектов уже завершены, еще 79 находятся на различных стадиях, - сказал Мишустин.

Премьер отметил, что в нынешних условиях Северный Кавказ

становится ключевым транспортно-логистическим узлом, учитывая его расположение в глобальном коридоре Север - Юг и выходы к Каспийскому морю. Это открывает дополнительные возможности для увеличения объемов поставок российских товаров на новые рынки сбыта. Премьер напомнил, что в СКФО созданы четыре промышленных кластера. По его словам, большие перспективы также имеют проекты в сельском хозяйстве, туризме, энергетике, строительстве и на транспорте.

Мишустин рассказал, что для Северного Кавказа разработана

комплексная программа среднего профессионального образования. В ближайшие три года будут модернизированы и отремонтированы колледжи, для них закупят оборудование, а педагогов отправят на курсы повышения квалификации.