Алла Пугачева. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Алла Пугачева вернулась в Россию. Певица, как стало известно kp.ru, прилетела хоронить Вячеслава Зайцева и Валентина Юдашкина, с которыми была очень близка.

Алла Пугачева прилетела в Москву 3 мая 2023 года. О возвращении Примадонны сообщила ее помощница Елена Чупракова. Она не стала вдаваться в причины внезапного визита певицы на Родину. Меж тем в окружении звезды заявили, что Алла Борисовна прилетела на похороны Вячеслава Зайцева и Валентина Юдашкина. С последним она была особенно близка.

Впрочем, и Зайцев был для нее родным. Именно Вячеслав Михайлович придумал тот самый балахон для Аллы Борисовны в 1978-м году для фестиваля "Сопот". По его словам, дело было не в том, что Пугачева хотела скрыть лишний вес - она просто стеснялась своего тела. Модельер помог звезде - сделал женственный и таинственный наряд одновременно. Его потом называли "главным платьем в ее карьере".

Что касается Юдашкина, то с ним вокалистка не просто дружила. Они давно стали по-настоящему близкими друг другу. Когда мэтр узнал о страшном диагнозе - раке почки, то сообщил о недуге Пугачевой.

Как говорил Валентин Абрамович, артистка - очень деликатный и верный друг. "Ей всегда очень важно, чтобы не обидеть. Очень тактична, - отмечал кутюрье. - Шли годы, а отношения наши были ровными, уважительными ко мне, к Марине, моей семье. То есть не было никаких потрясений, если нужна какая-то помощь, то достаточно лишь намека. Как я к ней, так и она ко мне".

Юдашкин рассказал, как артистка отреагировала на известие о его болезни: "Какой самый ценный поступок она сделала? Наверное, честность в отношениях. И вот этот испуг, когда все произошло, я видел иную Пугачеву. У нее была паника - с кем угодно, но только не с ним. Она обычно уверенная, была растеряна и не понимала, чем помочь. Помогла морально, аккуратно заставляла что-то делать".

Отметим, похороны Юдашкина, который кончался 2 мая, назначены на 6 мая. Кутюрье найдет свой последний приют на Троекуровском кладбище.

С Зайцевым - он умер 30 апреля - ситуации сложнее. Сын Егор хочет, чтобы отца похоронили на Здеховском кладбище в Подмосковье. Меж тем внучка модельера настаивает, чтобы родственника предали земле на Новодевичьем кладбище, так как все созданное им давно стало национальным достоянием. "Чтобы все люди могли проститься с ним. Это тысячи людей! Вообще, все, что он создал, - чтобы все эти реликвии были доступны людям, потому что он всегда делал все для людей. Дедушкино наследие прежде всего национальное, а уже потом достояние семьи", - объяснила она Андрею Малахову.