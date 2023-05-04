Читали и будут читать: За десять лет число любителей книг в России стало только больше

За десять лет количество читающих книги россиян выросло Фото: Иван МАКЕЕВ

Не упал ли у народа интерес к чтению книжек в эпоху интернета? Такие исследования социологи регулярно проводят. На этот раз Всероссийский центр изучения общественного мнения оценил ситуацию в масштабе десятилетия. Товарищи, все у нас хорошо!

Эксперты посчитали, сколько россиян читают и покупают книги сейчас, и сравнили с аналогичными цифрами за 2013 год. 57% читающих нынче против 47% десять лет назад. Десять процентов, говорят социологи, - ощутимый рост. Радует и то, что все больше молодежи увлечены чтением не только соцсетей: 87% среди 18-24-летних любят на досуге пошуршать книжными страничками.

Читают в среднем 6 книг за три месяца. Это на 2 книги больше, чем десять лет назад. А в возрастной категории 45+ сплошь рекордсмены: прочитывают по 7 и больше книг. Интересно, что россияне с неполным средним или средним образованием больше увлечены чтением (8 книг за 3 месяца), чем их более образованные сограждане (5 книг).

Еще интересная цифра – по домашним библиотекам. Оказалось, они как были 10 лет назад, так и сейчас есть у большинства россиян (83% против 87%). В каждой второй семье в книжном шкафу имеется около сотни книг. От 100 до 300 хранят 21% россиян. Большие собрания (300-500 книг) имеются у 18% россиян, еще больше – у 9%. Самыми крупными владеют представители старшего поколения в возрасте 60+.

Изучили и покупку книг (помимо учебной литературы). Тоже есть рост: в 2023-м покупают регулярно 28%, а в 2013-м было 17%. Среди завсегдатаев книжных лавок женщин чуть больше, чем мужчин. Молодежь и тут не подвела: две трети среди 18-24-летних сообщили о приобретении книг в течение последних 3 месяцев. Средний чек – от 1899 до 2 731 рубль в зависимости от материального состояния семей. И он в 2,2 раза больше, чем в 2013-м.

— Загляните на любую книжную ярмарку в крупном городе. Там много молодых людей, которые интересуются литературой, знают авторов, приходят на творческие встречи и презентации новинок, - говорит известный лингвист, главред портала Грамота.ру Владимир Пахомов. - Другое дело, что помимо печатных книг сейчас есть электронные. А еще аудиоверсии, которые можно слушать во время тренировки, уборки дома или находясь в пробке – и это тоже чтение. На мой взгляд, рассматривать чтение только как процесс самообразования или духовного развития неправильно. Мы читаем в первую очередь ради удовольствия.

КСТАТИ

Мы все еще самая читающая страна?

Во времена Союза так и было. Но потом что-то пошло не так. Международное маркетинговое исследование 2014 года (NOP World) в тройке лидеров собрало Индию, Таиланд и Китай, а Россия оказалась лишь на седьмом месте. В исследовании 2021 года (Международный институт GFK) Китай занял уже первое место, а Россия – на втором. Так что вернуть былые позиции вполне реально.