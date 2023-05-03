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Политика3 мая 2023 14:40

Атака Киева на Кремль оборвала последние возможности к переговорам с Украиной

Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал атаку беспилотников на Кремль - нападением на Россию
Валентин АЛФИМОВ
Валентин АЛФИМОВ
Как отмечает Володин, Зеленский встал в один ряд с другими международными террористами

Как отмечает Володин, Зеленский встал в один ряд с другими международными террористами

Фото: Иван МАКЕЕВ

Демский председатель назвал киевским режим нацистким и заявил, что его необходимо признать террористической организацией. Об этом Володин написал у себя в телеграме. Как отмечает Володин, Зеленский встал в один ряд с другими международными террористами:

«Киевский режим сегодня не менее опасен, чем Аль-Каида*, Джебхат ан-Нусра*, ИГИЛ* (все — запрещены в РФ). Его преступные методы очевидны для всего мирового сообщества: ядерный шантаж, убийства политических и общественных деятелей, диверсии и подрывы гражданских объектов. Теперь — и покушение на Президента нашей страны», — заявил спикер.

Террористы захватили целое государство, объясняет Володин. И теперь оно «угрожает безопасности России, Европы, всего мира».

Обратился Вячеслав Володин и к западным политикам. Тех, кто сотрудничает с Зеленским он назвал соучастниками террориста:

«Политики западных стран, накачивающие режим Зеленского оружием, должны осознать, что стали не только спонсорами, но и прямыми соучастниками террористической деятельности».

Теперь «Никаких переговоров с режимом Зеленского быть не может», заключает спикер Госдумы. Более того, он заявил, что будет «требовать применения оружия, которое способно остановить и уничтожить киевский террористический режим».

О каком оружии говорит Володин, он не уточняет.

* Террористическая группировка, запрещенная в России.

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