Прибыль Дома моды в тысячу рублей, тяжелые суды и многомиллионные долги: Какое наследство оставил после себя кутюрье Вячеслав Зайцев

После себя Зайцев оставил не только мировую славу, но и долги Фото: Иван МАКЕЕВ

30 апреля 2023 года не стало известного во всем мире российского кутюрье Вячеслава Зайцева. При жизни «Красный Диор» одевал Аллу Пугачеву, Филиппа Киркорова, Эдиту Пьеху и многих других звезд. В Европе его ставили в один ряд с Кристианом Диором и Пьером Карденом. Только умер художник не в лучах славы, а, как оказалось, в долгах. «КП» разбиралась, почему Дом моды Зайцева давно перестал приносить прибыль, и кому какое наследство осталось от кутюрье.

ПЕРЕДАЛ БРАЗДЫ ПРАВЛЕНИЯ

Квартира в Париже, дом в Щелковском районе Подмосковья, квартира в Москве и, конечно, здание Дома моды на проспекте Мира в Москве – вот и вся недвижимость, которой за 85 лет жизни успел обзавестись патриарх российской моды. Хоть Зайцев и был дважды женат, у него родился только один ребенок. Егор Зайцев также пошел по стопам отца, став модельером. Теперь он единственный наследник состояния кутюрье. Только вместе с имуществом к нему перейдут и отцовские долги.

Дело в том, что в последние годы из-за развивающейся болезни Паркинсона управлять своим детищем – Домом моды - Зайцев уже не мог, несмотря на то, что для многих он все еще оставался любимым «шефом».

Единственный наследник Зайцева - это его сын Егор ФОТО: соцсети

- При виде Вячеслава Михайловича все выстраивались по струнке. Обязательно собирали волосы, он терпеть не мог распущенные, и держали спину ровно. Когда шеф приходил на кастинг – это было что-то. Соврать про параметры было невозможно! Он видел даже лишние два сантиметра. При этом его все безгранично любили и уважали. Эта любовь буквально витала в воздухе. Перед показом он всегда лично подходил к каждой девочке – что-то поправлял, подсказывал, - вспоминает в разговоре с «Комсомолкой» одна из моделей Дома моды Зайцева.

Несмотря на всеобщую любовь учеников, оставить их кутюрье все же пришлось. Бразды правления Домом моды Зайцев передал своему сыну Егору. Сейчас именно он числится генеральным директором акционерного общества. Обстановка в коллективе с его приходом к должности, по слухам, немного изменилась.

- Егор нам как отец родной, но он более мягкий и добрый, - уверяет одна из сотрудниц Дома моды. – Идейных конфликтов с отцом у них никогда не было. Уверена, что для него это сейчас тяжелая трагедия.

«ЗАКАЗОВ НЕТ, ДА И ШИТЬ НЕКОМУ»

Когда Егор пришел «к власти» в этом маленьком мире моды, компания была на грани банкротства. Она уже давно не приносила былой прибыли, что не скрывал и сам Зайцев.

Дом Моды Зайцева давно утопает в долгах Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Проблемы еще не решили. Налоги, зарплаты. Каждый год копятся огромные долги, - признавался в интервью «Комсомолке» Вячеслав Михайлович. - Нужны деньги. А денег нет. В общем, боремся. Я передал руководящие функции сыну. От артистов заказов сегодня не поступает, да и шить некому - мастера все ушли...

Звездных заказов становилось все меньше, сотрудничество оставалось с театрами. Постоянным клиентом был «Русский театр» (костюмы на 1,2 миллиона рублей), театр «Современник» заказывал платья для спектакля «Три сестры» (на 200 тысяч рублей), «Театр музыки и поэзии п/р Камбуровой» делал заказы на 110-120 тысяч рублей.

Но большому дому выжить это не помогало. В 2020 году выручка Дома моды выросла на 38 процентов по сравнению с прошлым годом и составила 18,5 миллионов рублей. Уже в 2022-м году доход вырос до 20,3 миллионов рублей. Цифры, казалось бы, приличные, но недостаточно. В том же прошлом году расходы компании составляли почти 19 миллионов, а с 2021-го года еще и висел долг перед налоговой в 1,5 миллиона рублей. Таким образом, Дом моды фактически вышел в ноль. Если посмотреть на финансовую отчетность компании по данным ФНС и Росстата, то прибыль за год составила 1 тысяча 499 рублей.

ЗА ДЕЛО ВЗЯЛИСЬ МОШЕННИКИ

Тогда в январе 2022 года Вячеслав Зайцев объявил, что снова готов встать у руля!

- Назрели перемены. На повестке дня будет досрочное прекращение полномочий действующего совета директоров, - сообщил Зайцев в интервью с «Комсомолкой». - Я полон сил и энергии и возвращаюсь на пост генерального директора. Уже в ближайшее время сам начну вести прием клиентов.

Грандиозным планам было не суждено сбыться. На Дом моды то и дело подавали в суд за ненадлежащее исполнение обязательств по оказанию услуг, договорам купли-продажи, электроснабжения, арендным сделкам.

В суд на кутюрье подавали даже собственные сотрудники Фото: Иван МАКЕЕВ

Например, в 2022 году Департамент городского имущества Москвы через суд требовал с Дома моды выплату в 4 миллиона 293 тысячи рублей, но отсудили только 600 тысяч рублей. Это были пени за несвоевременное внесение арендных платежей. А еще ранее власти требовали с Зайцева 58 миллионов рублей за аренду, но отсудили только 19,4 миллионов.

В судах с Дома моды требовали даже копейки. Например, у них отсудили 19 тысяч рублей за абонентскую плату. Подавали в суд и сами сотрудники. Например, некий Марк Буренин требовал за свою работу 384 тысячи рублей, Анна Епифанова 224 тысячи рублей. Всего же, по данным «КП» из суда, за два года сотрудники отсудили у Дома моды больше 2,3 миллионов рублей.

Все эти проблемы вылезли наружу на дне рождения модельера, куда неожиданно начали продавать билеты! Из-за понабежавших на празднество желающих «поглазеть и сфотографироваться» звездным друзьям Зайцева, в том числе и Алле Пугачевой, пришлось буквально сбегать с вечеринки.

Заработать на тяжелобольном звездном кутюрье пытались многие. Так, в социальных сетях некая Галина Гарафутдинова активно распространяла видео, где весело плясала и пела на фоне беспомощно улыбающегося Вячеслава Зайцева в инвалидной коляске. Это подняло войну народного беспокойства: кто эти самозванцы рядом с мэтром?

- Это мошенники, которые качают деньги из отца, - заявил тогда Егор Зайцев в интервью «КП».

Нажиться на болезни знаменитого модельера попытались и мошенники Фото: Иван МАКЕЕВ

Вскоре эта новость дошла и до Следственного комитета. В отношении Гарафутдиновых началась проверка под личным контролем главы ведомства Александра Бастрыкина. Тогда неизвестные быстро испарились из жизни модельера. Рядом с ним до последнего дня оставался только помощник. Он же привез Зайцева в больницу, где тот скончался. Но ни о каком разделе наследства речи не идет. Вся недвижимость, компании и долги перейдут единственному сыну Егору, который на связь с журналистами пока не выходит.

- Для Егора это большая потеря, какие бы отношения у них не были с отцом. Его внешняя брутальность напускная, а внутри он очень трогательный и ранимый человек, пишущий духовные стихи. Для него это сейчас боль, - заверил «Комсомолку» один из друзей Зайцева-младшего.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Чем был известен Вячеслав Зайцев?

В 1980 году Вячеслав Зайцев создал костюмы для советской команды на церемонию открытия Олимпийских игр. Спустя два года он уже руководил Московским домом моды, при котором создал первый в СССР театр моды, действующий до сих пор. В 1991 году модельер участвовал в создании новой милицейской формы. С 2007 по 2009 годы он вел известную передачу «Модный приговор», меняя стиль российских красавиц. За свои 85 лет кутюрье представил более 70 коллекций одежды. В его нарядах ходили первые звезды российской эстрады – Алла Пугачева, Иосиф Кобзон, Филипп Киркоров, Людмила Зыкина и другие. Изюминкой Зайцева был «русский стиль», который он показал по всему миру – от США до Японии.

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