В Австралии расследуют акцию пророссийских активистов, пришедших на концерт в футболках с буквой Z

Перед началом выступления хора десяток мужчин в черных футболках с белой буквой Z позировали журналистам у входа в здание мэрии, затем выстроились перед сценой, чем взбудоражили австралийских зрителей. Фото: СОЦСЕТИ

Агентство безопасности Австралии взялось изучать концерт русского православного мужского хора, проходивший в мэрии Сиднея. Всему виной стали пророссийские активисты, которые привлекли внимание журналистов и общественности.

Перед началом выступления хора десяток мужчин в черных футболках с белой буквой Z позировали журналистам у входа в здание мэрии, затем выстроились перед сценой, чем взбудоражили австралийских зрителей. В прессе их обвинили в поддержке Владимира Путина.

Сразу после концерта некие активисты обратились в органы безопасности с просьбой провести расследование.

«Этот концерт не был по-настоящему мультикультурным событием, а был ярким примером пропаганды России», - говорится в их заявлении.

Издание The Sydney Morning Herald предположило, что выступление активистов связано с россиянином Семеном Бойковым. В конце прошлого года он был задержан полицией за потасовку на митинге в поддержку Украины. Одновременно с этим YouTube заблокировал его канал «Австралийский казак» за пророссийские ролики. Австралийские власти выписали ордер на арест россиянина, но Бойкову удалось укрыться в российском посольстве, где он находится до сих пор.

Австралийская пресса считает, что таким образом россияне выступили в поддержку Семена Бойкова.