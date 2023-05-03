Герой спецоперации «Z» старшина Жданов поджарил националистов "Змеем Горынычем"

Старшина Дмитрий Жданов и гвардии старший лейтенант Григорий Кожеуров

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в подразделениях милиции Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвалы.

Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Военной науке должно учиться на войне, каждый театр войны есть театр новый», - говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А о своих победах русский полководец говорил так: «Не надлежит мыслить, что слепая храбрость дает над неприятелем победу. Но единственное, смешанное с оною — военное искусство».

ВЫНЕС ИЗ-ПОД ОГНЯ ПЯТЕРЫХ ДЕСАНТНИКОВ

Гвардии старший лейтенант Григорий Кожеуров

"В ходе специальной военной операции начальник медицинской службы гвардии старший лейтенант Григорий Кожеуров выполнял задачи по организации медицинского обеспечения парашютно-десантного полка. В ходе ожесточенных боев с украинскими националистами, находясь на переднем краю обороны под огнем противника, Григорий, неоднократно оказывал неотложную медицинскую помощь военнослужащим своего подразделения непосредственно на поле боя, а затем эвакуировал в безопасное место. В ходе одного из боев гвардии старший лейтенант Григорий Кожеуров лично вынес из-под огня противника пятерых раненых российских военнослужащих, получивших ранения различной степени тяжести. Затем он оказал им первую медицинскую помощь и организовал эвакуацию в медицинский пункт. Также Григорий неоднократно оказывал медицинскую помощь раненым товарищам на месте, вследствие чего, часть военнослужащих оставалась в строю и продолжала выполнять боевые задачи. Самоотверженные действия и профессиональные качества гвардии старшего лейтенанта Григория Кожеурова способствовали сохранению жизней российских военнослужащих, позволили минимизировать потери личного состава, а также обеспечили выполнение боевых задач подразделения".

ПОДЖАРИЛ НАЦИОНАЛИСТОВ "ЗМЕЕМ ГОРЫНЫЧЕМ"

Старшина Дмитрий Жданов

"Группа саперов под командованием старшины Дмитрия Жданова выполняла боевую задачу по проделыванию проходов в противопехотном минном поле, оборудованном противником на подступах к опорному пункту украинских националистов. Противник, стремясь всеми силами удержать занимаемые позиции, приступил к минометному обстрелу района, где действовали российские саперы. Мгновенно оценив ситуацию, Дмитрий принял решение скрытно приблизился к позициям противника и применил по опорному пункту, занятому украинскими националистами, переносную установку разминирования УР-83П (в войсках такие называют "Змеем Горынычем").Благодаря умелым и самоотверженным действиям старшины Дмитрия Жданова и его подчиненных 7 украинских националистов были уничтожены, а оставшийся в живых противник отступил. Своими решительными действиями, высоким профессионализмом, инженерно-саперное отделение старшины Дмитрия Жданова обеспечило захват опорного пункта противника без потерь среди личного состава".