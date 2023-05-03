Бывший замгенсека ООН: Киев сам на весь мир прокричал, что они террористы

Только Зеленский мог дать команду на проведение такой операции Фото: REUTERS

ЗАПАД НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Удар беспилотниками по Кремлю - это не провокация, а акт международного терроризма, нацеленный на главу государства, заявил в интервью изданию «Регнум» главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. По его словам, только так можно квалифицировать произошедшее. И виновником здесь может быть только президент Украины Владимир Зеленский:

- Только он мог дать команду на проведение такой операции. А исполнителями операции, очевидно, выступило главное управление разведки минобороны Украины. Оно и осуществляло всю оперативную и техническую часть этой акции, - считает Коротченко.

А руководство операцией, по мнению журналиста, лежит на западных спецслужбах:

- Данные целеуказания, режим работы российского президента, полётное задание — всё это работа разведок США и Великобритании, которые таким образом несут ответственность за совершённую операцию.

Игорь Коротченко Фото: Иван МАКЕЕВ

СТРАНА -ТЕРРОРИСТ

Спикер Госдумы Вячеслав Володин у себя в телеграм-канале уже заявил, что Киевский режим нужно признать террористическим. Что это повлечет за собой, в эфире Радио «Комсомольская правда» рассказал бывший заместитель генсекретаря ООН Сергей Орджоникидзе.

- Сергей Александрович, как может быть проведено признание киевского режима режимом террористическим?

- Я думаю, достаточно одностороннего объявления его террористическим. Потому что нападение на главу государства - это, помимо того, что это объявление войны нашему государству, это и террористический акт. А вот у нас есть даже закон по противодействию терроризму. И в нем четко прописано, что должна быть неотвратимость наказания, недопустимость политических уступок и ликвидация тех организаций и граждан, которые признаны террористическими.

- А что для этого нужно?

- Да по сути ничего. Киев и так уже на весь мир громогласно заявили, что они - террористическое государство.

- А с точки зрения международного права…

- Неважно, кто в какой должности, в каком звании, в каком чине находится. Если человек или государство, которое он возглавляет, осуществляет террористические действия, то это террористы.

- Это нужно как-то формализовать? Проговорить это или где-то написать?

- Мы можем это сделать в любой момент - объявить, что в соответствии с нашим законом о борьбе с терроризмом, действия подпадают под террористический акт и действия государства можно охарактеризовать как действия террористического государства.

- Какие ответные меры мы должны предпринять?

- Думаете, что у нас нет возможности уничтожить кого-то там из политических лидеров? Но мы этого не делали. А что касается ответных мер в отношении террористов, раз они предприняли такие меры, то мы должны, естественно, предпринимать ответные.

- А в политическом плане?

- На международном уровне, конечно, нужно принимать меры. Кстати, ведь многие государства, помимо нашего, имеют свои внутренние законы. И там написано четко, что с террористами вводится запрет на продажу оружия, отказ в какой-либо помощи, торговле, разрыв дипотношений. То есть, другие страны должны будут этим заниматься в соответствии с международным правом.

- То есть мы у себя признаем Киев террористами, но выносить на международный уровень – не обязательно?

- Американцы в отношении многих стран предприняли меры на основе того, что они признали их террористическими. К примеру, Куба. Ну, какая Куба террористическая страна? Она, что, кого-то пыталась убить, уничтожить, взорвать? Нет. А они их назвали террористическими и на основании этого действуют в соответствии со своим внутренним законодательством. И их не беспокоит, что мы или Китай не признаем, или подавляющее большинство стран что-то не признает.