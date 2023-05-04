Врачи назвали самые здоровые из эффективных диет

Абсолютным лидером с максимальными 100 баллами эффективности стала DASH диета Фото: Shutterstock

Американские кардиологи составили рейтинг диет, которые помогают в профилактике и лечении гипертонии. Все они также дают снижение веса. Вот самые полезные из них.

Даешь DASH!

Абсолютным лидером с максимальными 100 баллами эффективности стала DASH диета, название которой расшифровывается как «диетологический подход к лечению гипертонии». Диета признает полезными овощи и фрукты, цельнозерновые продукты, обезжиренные или нежирные молочные продукты, рыбу, птицу, бобовые и орехи. Очень ограничено употребляются продукты, богатые насыщенными жирами: свинина, говядина и т.п. Запрещена соль. А для вкуса рекомендовано использовать специи и пряности.

При формировании меню выбор отдается продуктам, богатым калием (курага, морская капуста, банан, лосось авокадо, петрушка), кальцием (яблоко, гранат, миндаль, финики), магнием (цельнозерновой хлеб, тофу, фасоль, шпинат, кешью), клетчаткой (цельнозерновые, овощи, фрукты, зелень) и белком (рыба, морепродукты, бобовые, орехи). Калий в рационе снижает влияние соли (натрия) на кровяное давление.

На жиры и масла рекомендуется не налегать, допустимы от 2-х до 3-х порций в день. На одну порцию приходится 1 чайная ложка растительного масла, 1 столовая ложка майонеза или 2 столовые ложки заправки для салата. Сахар и сладкое – 5 порций в неделю или меньше, причем одна порция равна 1 столовой ложке сахара, желе или джема, 1/2 стакана шербета или 1 стакану лимонада.

На такой диете голодать не будешь, питание останется разнообразным и сбалансированным. Но кровяное давление должно пойти вниз, как и лишние килограммы.

НЕ МЯСО, А РЫБА

На втором месте с 92-мя баллами оказалась пескетарианская диета, особенность которой состоит в отказе от мяса и птицы в пользу рыбы и морепродуктов, а в остальном – все тот же акцент на овощи и фрукты, и ограничение насыщенных жиров.

Дальше идет диета средиземноморская (89 баллов) и вегетарианская (86 баллов). Но если кардиологи не выдвинули средиземноморскую диету на пальму первенства, то нутрициологи эту диету любят за общий противовоспалительный эффект для организма.

Собственно, это даже не способ урезать калории. Это принципы питания, которые приняты в странах средиземноморского бассейна, где, как заметили ученые, проживает немало долгожителей.

Жители региона отдают предпочтение в питании зелени и овощам – это составляет основу рациона. Жиры по большей части растительные, например, оливковое масло, или же содержащиеся в орехах. Из животной пищи жители Средиземноморья выберут, скорее всего рыбу. Ну или птицу. И не чаще 1 – 2 раз в неделю – небольшую порцию красного мяса. Молочные продукты могут присутствовать в виде выдержанных старых сыров или тех, что приготовлены из сыворотки, с минимальным количеством лактозы.

ТОЛЬКО БЕЗ ГОЛОДОВКИ!

Диеты веганские и низкокалорийные – набрали по 78 баллов. Хотя в них достойно представлены все сильные стороны для здоровья сердца и сосудов – фрукты, овощи, цельнозерновые, бобовые и орехи, есть ограничения алкоголя и сахара, но им сложно следовать в течение длительного периода времени или вне дома. К тому же веганская диета способствует дефициту витамина B12, что может привести к анемии.

Диеты с низким содержанием жиров и углеводов набрали по 72 и 64 балла соответственно. Врачи призывают совсем уж не ущемлять в правах жиры, просто заменить насыщенные – ненасыщенными, тем, что есть в орехах, рыбе, растительных маслах.

С опаской кардиологи отнеслись к палео-диете(высокобелковой) и кетогенной (жирной и низкоуглеводной диете), отведя им последние строчки рейтинга и 53 и 31 балл соответственно. Уж слишком они обедняют рацион, что не соответствует принципам здорового питания. В палео диете запрещены цельнозерновые, бобовые, молочные продукты и растительные масла, а это – потенциальный риск дефицита витаминов группы В, D, кальция и клетчатки. Ну а кето диета запятнала себя животными жирами и риском сердечно-сосудистых заболеваний и рака.