Гости из 14 стран принимают участие в работе Кавказской инвестиционной выставки

Фото: фонд Росконгресс

Первая Кавказская инвестиционная выставка вызвала большой интерес у гостей из иностранных государств и территорий. Всего в работе выставки принимают участие гости из 14 зарубежных стран: Азербайджана, Венесуэлы, Израиля, Ирана, Казахстана, Катара, Республики Абхазия, Республики Кипр, Республики Южная Осетия, Сербии, Словении, США, Таджикистана и Шри-Ланки.

- Кавказская инвестиционная выставка наглядно демонстрирует, насколько активно развивается Северо-Кавказский федеральный округ, регионы которого становятся более открытыми и привлекательными для внутренних и внешних инвесторов, – заявил Министр экономического развития РФ Максим Решетников.

Среди высокопоставленных иностранных официальных лиц участие в мероприятии принимают Президент Республики Абхазия Аслан Бжания и Президент Республики Южная Осетия Алан Гаглоев; Председатель Правительства Республики Южная Осетия Константин Джуссоев; Вице-премьер-министр, Министр экономики Республики Абхазия Кристина Озган; Заместитель председателя Правительства, Министр экономического развития Республики Южная Осетия Дзамболат Тадтаев.

Также участие в работе выставки принимают Чрезвычайный и полномочный посол Боливарианской Республики Венесуэла в РФ Хесус Рафаэль Саласар Веласкес; Чрезвычайный и полномочный посол Исламской Республики Иран в РФ Казем Джалали; Чрезвычайный и полномочный посол Республики Таджикистан в РФ Давлатшох Гулмахмадзода; Чрезвычайный и полномочный посол Государства Катар в РФ Ахмед Нассер Дж Аль-Тани.

В выставочной экспозиции представлены стенды республик Абхазия и Южная Осетия, презентующие свои инвестиционные проекты.

Кавказская инвестиционная выставка продлится до 4 мая. Мероприятие проходит при поддержке Министерства экономического развития Российской Федерации. Организатор – Фонд Росконгресс.