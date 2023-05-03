«Это будет не самый спокойный период»: Тамара Глоба указала, на что обратить внимание в мае

Глоба рекомендует избегать споров и не вступать в конфликты в мае Фото: соцсети

Известный астролог Тамара Глоба составила список самых опасных дней мая и рекомендации на текущий месяц. Глоба призывает быть максимально осторожными в этот период.

Что советует Тамара Глоба делать и не делать в мае 2023.

- Май – месяц Тельца. Май требует повышенного внимания, несмотря на то, что Телец миролюбивый знак, который стремится к равновесию, вниманию окружающих, а также к личному комфорту. Затмение Солнца, которое началось 20 апреля оказывает влияние на весь лунный месяц – до 19 мая. А не только на период с 20 апреля (Солнечное затмение) до 5 мая (Лунное затмение). Первая половина месяца (сильное влияние, связанное с лунным затмением) – время, когда повышенное внимание нужно обращать на физическое и психическое состояние: обостряются болезни, которые были в скрытой форме, а также могут проявиться психические заболевания. Стоит избегать неадекватных персон.

- Повышенное внимание вокруг затмения обратите на то, чем вы питаетесь: меньше жирной, вредной пищи.

- Меньше скандалов и проблем: ни в коем случае не портите отношения с людьми, которые вам дороги. Берегите детей, берегите близких.

- С 15 мая Юпитер оставляет героический знак Овна и переходит в зодиакальный Знак Тельца, где останется в течении года. Будут решаться важные вопросы, связанные с финансами, урожаем, вопросами питания и обеспечения. Многие люди займут новую нишу.

- Несмотря на то, что влияние затмения завершится после 19 мая – третья декада принесет проблемы. Это будет не самый спокойный период.

- Могут прийти проблемы, связанные с природными силами. Стихия даст о себе знать.

- Будьте внимательны: первая декада мая – повышенная вероятность аварийности, серьезных происшествий.

- Третья декада – внимание к вопросам, связанным с перелетами и аварийностью, есть опасность ЧС, землетрясений. Начало третьей декады – будьте внимательны ко всему что происходит вокруг вас.

- Значительное внимание следует уделить в течении месяца вопросам, связанным с пожарами и водной стихией, потопами.

- Конец весны и начало лета – пожароопасный период.

- Числа с 25 по 30 мая определят лидера следующего года в политике и общественной жизни.

Дни повышенной аварийности и дни, которые требуют повышенного внимания: 4, 5, 6, ночь с 10 на 11, ночь на 15, 17, с 20 по 24, 27, 28 (первая половина дня), 29 и 31 мая.