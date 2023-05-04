Зеленский метается по Европе: Куда поехал цирк, и чего хочет кровавый клоун

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Хельсинки. Фото: REUTERS

Президент (пока еще) Украины Володымыр (надо же называть по-украински, да?) Зеленский отправился в рейд по Европе в поисках новых впечатлений денег и источников для пропитания и перевооружения ВСУ. Примерно так можно охарактеризовать внезапный вояж Зеленского.

Сначала он появился в Хельсинки на Саммите стран Северной Европы и Украины. Толкнул речь на рандеву, встретился с президентом Финляндии Саули Ниинисте, попросил самолеты F-16 у финнов, получил отказ, попросил F-16 у датчан, выслушал уклончивый отказ от премьера Дании Метье Фредериксена, мол, трудный вопрос, мы подумаем, чем помочь. И … отправился в Нидерланды в обстановке строжайшей тайны. Как обычно, на чужом самолете, который ему предоставили.

Понятно, что у голландцев он тоже будет просить деньги, самолеты и прочие вооружения. Но лично у автора этих строк есть версия, что после Голландии Зеленский может снова отправиться не в Киев, а, например, в Бельгию или Данию, не исключено, что в Испанию… Причем, в ближайшие дни и часы, потому что у Зеленского очень мало времени. Ему надо срочно решить очень важный для себя вопрос, который сочетается с указанным выбором стран для необъявленных заранее визитов.

Тут, понимаете ли, в Великобритании 6 мая в Вестминстерском аббатстве в стольном тамошнем граде Лондоне назначена коронация одного Чарльза, который будет официально поименован Карлом Третьим. Весь цвет Европы и мира соберется на эту церемонию, британская монархия разослала, кого посчитала достойным, приглашения, церемониал разработан, места выделены для "чистой" публики – где члены фамилии станут, где королевские династии других монархий, в каком месте всяких зарубежных президентов и глав правительств соберут, а куда допустят просто благородны сэров и прочую "чистую" публику. Сословное государство, оно и в Англии сословное.

А Зеленского среди них нет. Ни в президентах, ни даже в "достойных мещанах", не говоря о благородных рыцарях и т.д. А ему же хочется! Даже не так, а вот так – ему ХОЧЕТСЯ! Осталось всего два дня до премьеры, а приглашения нет. Нет, есть, конечно, вариант Саакашвили на инаугурации американского президента – засесть в ближайших кустах и вести оттуда трансляцию с видом, я тут просто на минуточку вышел в окультуренные заросли для отлить. Но это Мишико мог стоять в кустах у Белого Дома, и его все равно было видно, потому что та еще каланча, а Володымыр, несмотря на имя, если в куст зайдет, его там с собаками надо будет искать.

Такой вариант, ясен пень, не годится совершенно. А потому сейчас подняты все связи, напряжены все украинские дипломаты и Зеленский лично готов дать гарантии любому монарху Европы, что не будет в нарушение церемонии толкать речь, разбрасывать листовки или вставать с плакатом в аббатстве, только бы кто из них уговорил Карла или его супругу пустить президента Украины на церемонию хоть тушкой, хоть чучелом. Лучше с Оленой, но можно и так. Даже костюм готов надеть, хоть и с кроссовками. Только пустите, дяденьки. Это ведь даже не "Оскар". "Оскар" каждый год, а такое – раз в жизни, и то – если повезет. Душа артиста требует.

А там, смотришь, 9-го мая в Ливерпуле начнется "Евровидение", причем от имени Украины. Пропустить такую возможность для выступления – это же просто невероятно! Правда, финал песенного конкурса 13-го, а у Зеленского на этот день назначен визит в Германию, где надо встретиться с Шольцем и получить премию Карла Великого. Но ведь вручение премии в Аахене только 14-го так что можно вполне успеть, а Шольца можно и бортануть, тем более, что в Киеве уже выразили недовольство тем, что Берлин рассекретил детали предстоящего прилета украинского президента.

Столько дел, столько дел, а тут еще из Вашингтона требует срочно начинать наступление. Впрочем, это даже хорошо: провалится наступление, Зеленский всегда сможет сказать, что без него напортачили. Удастся – так сами понимаете, кто руководил, даже на расстоянии!

Главное – влезть на коронацию. Тушкой, чучелом, хоть петушком на одной ножке в уголке. Даже в самом темном уголке, где можно будет спокойно помечтать о собственной коронации…

Правда, на месте Чарльза, пардон, Карла Третьего, я бы это приглашение скорее бы сожрал, чем выдал его президенту Украины. А еще - даже предоставил бы ему личный самолет, чтобы он побыстрее вернулся домой. Скандалов в Великобритании и без него хватает.

Так что ежели Володымыр вернется в ближайшие день-два домой, можно будет констатировать, что торговля лицом и телом ему не удалась, а от него уже стали уставать даже союзники.

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