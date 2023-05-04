Михаил Дегтярев: «Мы увеличим объемы жилищного строительства до миллиона квадратных метров в год»

Михаил Дегтярев и Алексей Чекунков лично проверили, как в Хабаровске реализуется программа «1000 дворов». Фото: правительство Хабаровского края

Министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков посетил Хабаровск с рабочим визитом. Вместе с губернатором региона Михаилом Дегтяревым они оценили реализацию проектов, на которые были выделены финансовые средства по линии Минвостокразвития.

Первой остановкой стал объект в Южном микрорайоне Хабаровска. Дворовая территория на улице Суворова была благоустроена по программе «1000 дворов». Общественное пространство для четырех многоквартирных домов стало местом притяжения для половины района.

Губернатор Хабаровского края отметил, что на благоустройство было направлено почти 36 миллионов рублей, из них около 33 миллионов - средства федерального бюджета. В результате во дворе появилась хоккейная коробка, детские горки, качели, тренажеры, беседки и даже сцена для проведения районных массовых мероприятий.

- В 2022 году по программе «1000 дворов на Дальнем Востоке» в Хабаровском крае было благоустроено 160 территорий. Из них 53 - в Хабаровске, - прокомментировал Михаил Дегтярев, губернатор Хабаровского края.

В 2023 году планируется преобразить 80 дворов.

- В прошлом году на Дальнем Востоке было благоустроено 1 245 дворовых территорий. В планах 2023 года создать еще 500 общественных пространств, на что было выделено три с половиной миллиарда рублей из средств Единой Президентской субсидии, - заявил Алексей Чекунков, министр развития Дальнего Востока и Арктики.

Следом глава региона и глава федерального ведомства отправились в индустриальный парк «Авангард», который расположен в ТОР «Хабаровск». На территории свою деятельность ведут строительные организации, площадки под машиностроение и агропромышленный комплекс. Также в «Авангарде» развивают логистическую деятельность. На площади более 51 гектаров уже размещены 15 резидентов, а объем заявленных инвестиций составляет около пяти миллиардов рублей.

Губернатор и министр посетили индустриальный парк «Авангард». Фото: правительство Хабаровского края

- «Авангард» является знаковым проектом. Отдельно отмечу его динамичное развитие. Проекты отвечают требованиям времени и усилению роли Востока в наращивании товаропотока между Россией и Азией, - прокомментировал Алексей Чекунков.

После завершения осмотра объектов в Хабаровске под председательством министра прошло совещание, посвященное вопросам реализации программы «Дальневосточный квартал» на территории Хабаровского края.

- Мы увеличим объемы жилищного строительства до миллиона квадратных метров в год. Это наша флагманская инициатива. В 2022 году было сдано 374 тысячи квадратных метров жилья, в 2023 году планируется построить не менее 400 тысяч квадратных метров. Чтобы достичь показателя в один миллион, нужны крупные проекты, в том числе предусмотренные программой «Дальневосточный квартал». Для застройщиков будет действовать льготный налоговый период, меры господдержки по строительству инфраструктуры, - подчеркнул Михаил Дегтярев.

Федеральный министр отметил, что программой в Хабаровске предусмотрено строительство более 700 тысяч квадратных метров жилья. Это позволит предоставить жилплощадь по доступным ценам.