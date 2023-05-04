Всемирный день апельсинового сока

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Апельсин – отличный источник витамина С, который необходим для укрепления иммунной системы и правильного усвоения кальция в костях. Концентрация витамина С выше в свежевыжатом апельсиновом соке – стакан в 200 мл содержит почти всю дневную норму витамина. Кроме того, согласно нескольким исследованиям, апельсиновый сок снижает высокий уровень «плохого» холестерина а, следовательно, защищает сосуды и предотвращает развитие сердечно-сосудистых заболеваний, укрепляет нервную систему, обладает легким тонизирующим и антисептическим действием. Для красоты кожи апельсин также незаменим, он активирует выработку коллагена (что также важно для костей и мышц). В апельсинах содержится витамин B6, который помогает регенерации кожи. В апельсиновом соке с мякотью много растворимой клетчатки, которая усиливает перистальтику кишечника, способствуя профилактике запоров.

Нужен ли сок утром

Принято считать, что стакан апельсинового сока – полезное дополнение к завтраку. Однако диетологи советуют утром принимать этот напиток с осторожностью. И уж точно не стоит пить его натощак – цитрусовые богаты кислотами, которые могут быть вредны для людей с проблемами пищеварения. Опасна не только кислота, но и сахар, содержащийся в соке. Попадая в пустой желудок, он быстро всасывается в кровь, активизируя выработку инсулина. При этом через некоторое время мозг попросит еще сахара. Вот почему, если вы проснетесь в 7 и запьете завтрак стаканом апельсинового сока, уже в 10 вам снова захочется есть. Пакетированный сок содержит еще большую дозу сахара, чем свежевыжатый. Зачастую – сколько же, сколько и стакан газировки – то есть 10 г на 100 мл. Поэтому его точно не стоит пить с утра.

Так когда же пить

Диетологи советуют с утра выпить стакан теплой воды, чашку чая или кофе, а апельсиновый сок перенести на обед, а если вы занимаетесь спортом, – то после физических нагрузок. Если вам хочется получить витаминный заряд утром, лучше почистить апельсин и съесть, чем выжать из него сок. В целом плоде много клетчатки, которая не дает уровню сахара резко повышаться в крови. Такой вариант полезнее, в том числе для поджелудочной железы. Но если вы все же любитель сока, то выпивайте утром небольшую порцию. И помните, что свежевыжатый апельсиновый сок нужно пить сразу же – его нельзя хранить более 30 минут, так как витамин С быстро разрушается от воздействия кислорода, света и температуры.

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