У гроба Вячеслава Зайцева готовят провокацию: Кто заинтересован в скандале на похоронах модельера

Прощание с художником-модельером началось 4 мая в полдень в Соборе Троицы Живоначальной города Щелково. У храма собралось пока около ста человек, много представителей СМИ. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вячеслав Зайцев умер 1 мая в реанимационном отделении Щелковской городской больницы на 86-м году жизни. Причина смерти – внутреннее кровотечение, которое открылось из-за язвы желудка. Прощание с художником-модельером началось 4 мая в полдень в Соборе Троицы Живоначальной города Щелково. У храма собралось пока около ста человек, много представителей СМИ.

Последние годы модельер серьезно болел. Зайцев редко появлялся на публике из-за болезни Паркинсона, также он дважды перенес инсульт. Несколько лет назад Вячеслав Михайлович поссорился с единственным сыном Егором. Самые близкие люди периодически - то мирились, то ссорились. Вячеслав Зайцев давно передал все дела Дома моды сыну - Егор Зайцев его единственный наследник. После той ссоры Егор говорил, что вокруг отца появились странные люди, которые могут причинить ему вред. Одну «компанию» таких «доброжелателей» даже проверял Следственный комитет – после чего Гарафутдиновы исчезли из загородной усадьбы Зайцева.

Но после смерти кутюрье и они, и экс-директор Дома моды Николай Головин (обиженный на Егора за увольнение), и помощник модельера стали раздавать интервью. А там ожидаемо: «плохой сын», который не забирает тело отца и не хочет его хоронить на Новодевичьем кладбище.

Что нам удалось узнать из осведомленных источников. «Сын Егор моментально после получения известия о смерти отца занялся всеми необходимыми вопросами. Ничего не затягивал – сам ездил и в церковь, и в администрацию Щелково, и на кладбище. Какая разница, что были за ссоры – они родные люди…», - рассказала KP.RU знакомая Егора Зайцева. Сам Егор сообщил: «Нам предложило правительство Москвы Троекуровское кладбище». Но наследник модельера принял решение похоронить отца на Жегаловском кладбище города Щелково, что неподалеку от родовой усадьбы его отца. Вячеслав Зайцев почти 30 лет прожил в особнячке в 70 км от Москвы, в деревне Каблуково и хотел, чтобы его отпевали в местном деревенском храме, который сам и помогал восстанавливать. Однако храм слишком мал, чтобы вместить всех желающих проститься с модельером. Потому и перенесли прощание в Собор Троицы Живоначальной города Щелково.

Несмотря на скандальные заявление «друзей» Зайцева, модельер никому из них не написал ни нотариальную доверенность на организацию похорон, ни переписал даже части наследства. Наследник один – сын. Похороны состоятся 4 мая, так как после смерти модельера его тело отправили в морг, где есть судебно-медицинская экспертиза. Оттуда уже тело отца и забрал сын.

На прощание с модельером прибыла первой из знаменитостей народная артистка Надежда Бабкина с букетом белых роз. Егор Зайцев приехал с женой и друзьями. Экс-сотрудники Дома моды опасаются как бы не было провокаций: «Главное, чтобы различные сомнительные личности не устроили и здесь скандал – сомнительными заявлениями. Сын и отец – самые родные люди…»

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