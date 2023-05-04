Катастрофа в образовании: школьники из США не смогли ответить, что такое Африка и демократия

Лишь 22% американских школьников смогли правильно ответить на вопросы об основных принципах и ценностях, на которых основаны гражданское общество и демократическое государство. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство образования США в шоке от рекордного уровня неуспеваемости восьмиклассников по истории и основам гражданского права. Как сообщает The New York Times, уровень знаний школьников снизился до критического минимума, что вызвало серьезную обеспокоенность не только родителей, но учителей и экспертов в области образования.

Всего лишь 13% американских старшеклассников смогли правильно ответить на базовые вопросы о периодах, основных событиях и ключевых фигурах в истории США. Десять лет назад этот показатель был на уровне 18%. Вопросы теста варьировались от самых простых, например, «Почему до промышленной революции условия американских рабочих были нечеловеческими?», до сложных. Так, восьмиклассникам надо было подумать, какие две основные идеи американской конституции были отражены в знаменитой речи Мартина Лютера Кинга «У меня есть мечта».

Лишь 22% школьников смогли правильно ответить на вопросы об основных принципах и ценностях, на которых основаны гражданское общество и демократическое государство.

Проблемы в образовании усугубила и пандемия коронавируса. Дети не посещали школы, а дома учились с ленцой. И вообще - недоумевают, зачем что-то заучивать, если «все можно легко найти в Google». Правда, дело дошло до того, что без Интернета многие учащиеся уже называют Африку страной, а не континентом.

Мало того, все большее количество школьников не понимает написанные тексты и не в состоянии сделать элементарные вычисления в уме. В прошлом году ученики четвертых и восьмых классов в США показали рекордное снижение успеваемости по математике и чтению. Средняя оценка по 500-балльной шкале по математике упала до 236 и 274 баллов соответственно. Средняя оценка по чтению также снизилась до 217 и 260 баллов.