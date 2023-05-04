США звахватывают власть кровью и кибероружием: Китай опубликовал отчет о секретных технологиях Белого дома

На счету ЦРУ, говорится в докладе, около 50 удачных и не совсем попыток свержения законных правительств в «неугодных» Вашингтону странах. Фото: Shutterstock

В последние десятилетия ЦРУ планировало и осуществляло «цветные революции» по всему миру, говорится в отчете, подготовленном китайскими Национальным центром реагирования на компьютерные вирусы и Компанией по обеспечению интернет-безопасности «360». Казалось бы, а кто не в курсе? Но публикация в официозе КПК Global Times, рассказавшая об этом докладе, раскрывает технический кибер-арсенал, который американцы задействуют для этого в XXI веке.

На счету ЦРУ, говорится в докладе, около 50 удачных и не совсем попыток свержения законных правительств в «неугодных» Вашингтону странах, которые принято называть «цветными революциями». На Украине, в Грузии, Иране, на Тайване, в Белоруссии, Тунисе, Египте и много еще где эти «революции» были подготовлены и спровоцированы американцами.

Технологии «цветничков» уже хорошо известны. Главное, чтобы в медийное пространство подавалась картина «всенародного» восстания против «продажных, коррумпированных и авторитарных режимов». Основные организационные предпосылки, которые американцы не стеснялись расписывать еще в начале 2000-х, предполагают наличие сплоченной оппозиции с единым харизматическим лидером, прочные позиции в стране институтов международных наблюдателей за выборами (поскольку «революция» чаще всего затевается после неудачных для проамериканских сил выборов), и нерешительность властей при подавлении протестов. Дальше - дело техники, то есть политтехнологий, хорошо расписанных еще Джином Шарпом. Но вот опубликованный доклад китайцев делает существенное добавление: и кибернетики.

Монополия США в мире в области технологий телекоммуникаций и оперативного управления, пишет Global Times, предоставило главным американским разведорганам - ЦРУ и АНБ - беспрецедентные возможности для осуществления «цветных революций» за рубежом. И раскрывает, в чем они заключаются.

Во-первых, это предоставление услуг зашифрованной сетевой связи. Чтобы помочь протестующим в некоторых странах Ближнего Востока поддерживать между собой надежную связь, американцы разработали технологию, позволяющую получить доступ к Интернету, который невозможно отследить. После того, как проект был запущен, он был немедленно бесплатно предоставлен антиправительственным элементам в Иране, Тунисе, Египте и других странах, чтобы гарантировать, что «диссидентская молодежь, которая хочет поколебать власть своего собственного правительства», могла избежать контроля со стороны властей.

Второй метод ЦРУ, рассказывает Global Times, заключается в предоставлении офлайн-коммуникационных услуг. Например, чтобы гарантировать, что антиправительственные силы в Тунисе или Египте все еще могут поддерживать связь с внешним миром, Google и Twitter быстро запустили специальный сервис под названием «Speak2Tweet», который позволяет пользователям загружать голосовые сообщения, которые бесплатно передаются и автоматически преобразуются в твиты. Затем эти твиты размещаются глобальной сети и публикуются через Twitter и другие платформы для создания эффекта «отчета в режиме реального времени» с места событий.

Свержение президента Туниса Зин эль-Абидина Бен Али в 2011 году назвали Финиковой революцией. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Третий метод - предоставление инструментов управления митингами и манифестациями на месте на основе Интернета и беспроводной связи. С помощью этой технологии, разработанной американской корпорацией RAND, можно собрать толпы молодежи через Интернет в нужное время в нужном месте и повысить эффективность управления протестом.

Есть и еще пара методов. Это программное обеспечение под названием «Бунт». Оно поддерживает абсолютно независимую широкополосную сеть, обеспечивает переменную сеть Wi-Fi, не зависит от какого-либо традиционного метода физического доступа, не требует телефонного, кабельного или спутникового подключения и может легко избежать любой формы госконтроля. И, наконец,«антицензурная» информационная система, разработанная госдепом США. Американцы, говорится в докладе, вложили в этот проект более 30 миллионов долларов.

В середине 2000-х на одной из международных конференций по мировой политике, проводившейся в США, запомнил выступающего молодого человека, который с большим задором рассказывал с трибуны, как протестующая молодежь в «угнетенных» странах использует технические наработки того времени. Мобильники еще были роскошью, а пейджеры имели почти все. Мобилизационная технология выглядела очень просто: сбрасываем на пейджеры всем фанатам таких-то групп, что их кумиры в такое-то время ждут их в таком-то месте. А когда толпа собралась - выкидываем политические лозунги, и «мирный» концерт превращается в боевой митинг.

По сегодняшним меркам пейджер - каменный век. Но суть протеста не изменилась: для бузы нужна управляемая масса, послушная толпа. Вот американцы и работают над этим. Оснащенность нынешних «революционеров», о которой поведали китайские товарищи, впечатляет. Впору править самого великого кормчего Мао: жизнь подкорректировала его знаменитый лозунг «Винтовка рождает власть!» Теперь он, по версии американцев, должен звучать так: «Кибероружие и софт «Бунт» рождают власть!».