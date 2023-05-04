У рыдающей о безденежье блогерши Лерчек нашлись еще 200 миллионов дохода

Блогер Валерия Чекалина. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Блогеры Лерчек и Артемчек (в миру - супруги Валерия и Артем Чекалины) вот уже почти два месяца сидят без соцсетей. По решению суда на время расследования уголовных дел о неуплате налогов и отмывании денег им запрещено пользоваться Интернетом, а это, как несложно догадаться, страшный сон любого блогера.

Так, во время избрания меры пресечения Лерчек умоляла суд не лишать ее связи с подписчиками: мол, блог - это единственное, на чем она зарабатывает, других источников дохода нет, а троих детей надо как-то кормить. Фемида этим стенаниям не вняла, да и всем вокруг было очевидно, что Чекалины лукавят: за несколько лет на волне успеха они успели разжиться и бизнес-активами, и дорогостоящим имуществом, и наверняка, финансовой подушкой на черный день. Хоть глава семьи и утверждал обратное.

- Все мои счета арестованы, никаких денег я не отложил. Есть только кошелек в кармане, а в нем - тысяч 100 рублей, - разводил руками Артем Чекалин перед многочисленными телекамерами.

Однако, кроме скандального марафона похудения и рекламных контрактов в соцсетях, у Чекалиных остался еще один вполне осязаемый бизнес: косметический бренд LETIQUE, продажи которого пара регулярно подогревала запуском так называемого "Колеса фортуны" - стимулирующим розыгрышем машин и айфонов за покупку товаров. Насколько честно была устроена эта акция, и доставались ли кому-то на самом деле дорогие призы, вопрос открытый. Но так или иначе, косметика приносила (и продолжает приносить) Лерчеку огромные деньги даже без её мелькания в соцсетях.

Так, ООО "Летик Мейкап" на днях отчиталось о доходах за 2022 год. Как выяснил сайт KP.RU, этот проект без преувеличения можно назвать успешным: выручка компании составила 172 млн рублей, а чистая прибыль - 78 млн. Дела идут в гору: по сравнению с 2021 годом финансовые показатели выросли в 1,3 - 1,5 раз. При этом, сколько бы не говорили о заблокированных счетах Чекалиных, движение средств по счетам "Летик Мейкап" никак не ограничено - их можно свободно переводить и снимать. Имущество фирмы не арестовано, деятельность продолжается - косметика по-прежнему продается, принося дивиденды своим владельцам.

Кстати, ранее стало известно, что вторая компания - "Би Фит", через которую блогерша торговала своими марафонами стройности, заработала за 2022 год 2,6 млрд (!) рублей при задекларированной прибыли в 255 миллионов.

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