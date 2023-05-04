Блогеры и селебрити отпразднуют трёхлетие VK Клипов на грандиозной премии — победителей в 15 номинациях выберут жюри и миллионы зрителей

Сервис коротких вертикальных видео VK Клипы впервые проведёт масштабную церемонию награждения клиперов в рамках отдельного мероприятия. «Премия VK Клипов — 2023» пройдёт в июне, когда платформа будет отмечать трёхлетие, и соберёт большое количество селебрити и блогеров. Среди и номинантов: Алла Михеева, Ида Галич, Клава Кока, Мари Краймбрери, JONY, MIA BOYKA, Mary Gu и многие другие. Полный список доступен в специальном сервисе в приложениях ВКонтакте и VK Клипов: именно в нём можно до 26 мая отдать голос за любимого клипера.

В этом году зрители и эксперты выберут победителей в 15 номинациях. Они определят лучшего автора, трендсеттера, краша, музыканта и прорыв года, самых смешных и спортивных клиперов, лучшую пару, бренд и сообщество года, а также победителей других категорий. В 14 номинациях за клиперов сначала будут голосовать зрители — каждый сможет отдать по три голоса в каждой из категорий. После этого на основе голосов пользователей в каждой номинации будут определены три финалиста — победителя среди них выберут представители экспертного жюри.

Отдельной номинацией будет «Выбор зрителей». Она объединит номинантов из всех категорий, кроме«Сообщества года» и «Бренда года». В этой номинации победителя будут выбирать только пользователи — они смогут проголосовать за одного номинанта.

Гостей церемонии награждения ждёт торжественная ковровая дорожка со звёздными гостями, музыкальные выступления номинантов и приглашённых артистов, а также другие сюрпризы и перформансы от команды VK Клипов.

Марина Краснова, CEO ВКонтакте, VK Клипов и VK Видео:

«Регулярно к VK Клипам присоединяются тысячи новых клиперов, авторов и контент-мейкеров, а ежедневная аудитория платформы насчитывает более 25 млн пользователей и продолжает расти. Мы с радостью видим, как формат клипов становится настоящим культурным феноменом, который меняет жизни людей, дарит впечатления, эмоции, общение и новые смыслы. В этому году мы выводим нашу ежегодную премию на новый уровень — она становится самостоятельным событием, которое пройдёт зрелищно и ярко, чтобы зрители, звёзды и комьюнити могли вспоминать его весь год. Ведь VK Клипы — это место встречи впечатлений!»

Онлайн-голосование и выбор победителей премии VK Клипов стартует 4 мая и продлится до 26 мая. Результаты«Премии VK Клипов — 2023» будут озвучены в июне, когда платформе коротких видео исполнится три года. Победители получат памятные награды от VK Клипов и специальные эксклюзивные отметки в профиле. Дата и площадка проведения премии будут объявлены позднее.

VK Клипы — активно растущая и развивающаяся платформа коротких вертикальных видео. За 2022 год среднесуточное число просмотров приблизилось к отметке в 836 млн, а количество единиц контента увеличилось в 3,5 раза. В феврале 2023 года VK Клипы достигли рекордного пикового значения в 1,1 млрд просмотров в сутки. По данным Mediascope (население 12+, вся Россия), в феврале 2023 года дневная аудитория VK Клипов превысила 25 миллионов человек, что делает продукт лидером среди всех российских сервисов коротких видео. Платформа постоянно внедряет инновационные технологии: недавно она первой среди сервисов вертикальных видео представила уникальный конструктор впечатлений с новой концепцией рекомендаций. Функция позволяет моментально перестроить ленту клипов под своё настроение, в зависимости от желаний здесь и сейчас.