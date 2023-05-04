МИД России назвал атаку на Кремль «попыткой покушения на президента». И заявил об ответных мерах

Высотное здание МИД РФ в столице. Фото: Михаил ФРОЛОВ

МИД России в своем заявлении дал оценку атакам беспилотников на Московский Кремль.

«Нет сомнений в том, что за ними стоит киевский режим, который давно и осознанно поддерживает и использует террористические методы против объектов гражданской инфраструктуры и мирного населения», - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства. - «Подрыв Крымского моста, удары по невоенным объектам в Брянской, Белгородской и Ростовской областях, многочисленные диверсии. Теперь Москва».

Подчеркивается, что «Московский Кремль является резиденцией главы российского государства, а особый цинизм действий неонацистской украинской власти состоит в том, что попытка покушения на Президента России была совершена накануне Дня Победы и Парада 9 Мая, на котором будут присутствовать ветераны Великой Отечественной войны, проливавшие кровь в борьбе с нацизмом и фашизмом, в том числе на территории Украины».

В МИД РФ указывают, что «киевский режим поддерживают западные страны, которые поставляют ему вооружения, разведданные, обучают его боевиков и указывают им на цели. Молчание «коллективного Запада» свидетельствует о его потакании террористическим методам неонацистского и экстремистского режима». Высказывается решительное мнение, что «мировое сообщество и международные организации, которые работают без двойных стандартов на основе международного права, должны осудить новую преступную выходку киевского режима».

В заявлении подтверждается право российской стороны принять ответные меры на попытку теракта. «Уверены, что все виновные будут найдены. Их ждет суровое и неотвратимое наказание», - делает вывод МИД РФ.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Украина пыталась нанести удар беспилотниками по резиденции Путина в Кремле

Песков сообщил, что президента Путина не было в Кремле в момент попытки атаки беспилотников (подробности)