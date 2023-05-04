Дмитрий Песков о теракте: Идёт следствие. Обстановка в Кремле обычная, рабочая

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В четверг, 4 мая, журналист «Комсомольской правды» задал официальному представителю Кремля несколько вопросов, касающихся атаки беспилотников на Кремль…

…- Дмитрий Сергеевич, мы пока знаем о сообщении пресс-службы президента о произошедшем. А будет ли какое-то обращение, может быть, на этот счет самого Владимира Владимировича Путина? Будет ли по этой теме Совбез и, самое главное, претерпят ли какие-то изменения цели, задачи и темпы спецоперации?

- На все три вопроса ответ – нет, - сказал Песков. - Никакого обращения (президента. - А.Г.) специального не планируется. Совбеза какого-то экстренного нет (не будет.- А.Г.).

По плану президента, оперативное совещание с постоянными членами Совбеза завтра, в пятницу (5 мая.) Оно, как и планировалось, состоится.

Ну, разумеется, можно предположить с большой долей уверенности, что эта тема будет затрагиваться.

- Может быть, это не к вам вопрос, - продолжил я. - Среди версий есть и такая, что теракт был осуществлен не со стороны Украины, а из одного из российских регионов, чуть ли не из какого-то столичного квартала диверсанты действовали. Насколько это вообще обосновано и реально?

- Вы правильно заметили, это не ко мне вопрос, это вопрос к нашим следователям, к специальным службам, - переадресовал меня пресс-секретарь и заметил. - Надеемся, что в свое время на все это будет свет пролит.

- А как обстановка, вообще, в Кремле, в коридорах власти?

На этот вопрос «Комсомольской правды» официальный представитель главы государства ответил так:

- Рабочая, обычная обстановка. Все работают, все на своих местах.

Песков также ответил и на вопросы журналистов других российских и зарубежных СМИ…

- В случае других терактов, например, убийства Дарьи Дугиной или подрыва Крымского моста, было проведено довольно быстро расследование, и были опубликованы его результаты. Не подскажете, на каком этапе сейчас находится расследование того, что прошлой ночью (в ночь на 3 мая. - А.Г.) произошло, и когда нам ждать обнародования результатов?

- Безусловно, то, что произошло, подлежит очень тщательному, оперативному расследованию.

Вы знаете, что Следственный комитет, необходимые службы всем этим занимаются.

Когда ждать результатов, тут я вам не могу сказать, это уже зависит от них.

- Во вчерашнем сообщении Кремля было указано, что Москва оставляет за собой право на ответные меры. Не могли бы вы рассказать, какие именно варианты ответа в Кремле рассматривают?

- Самые различные. Не мог бы… (рассказать). Естественно, здесь я никаких деталей вам приводить не могу.

В любом случае, речь может идти только о продуманных, взвешенных и соответствующих интересам нашей страны шагах.

- Сразу после теракта стали звучать его оценки, в частности, американской стороны…

Например, господин Блинкен сказал, что нужно «делить на два» заявления Москвы. Из Киева тоже звучат слова про то, что, якобы, это была инсценировка или, вообще, это внутренние какие-то (силы), условно, пятая колонна все сделала. Как вы такую реакцию оцениваете со стороны мира, и что думаете насчет этих заявлений?

- Смотрите, вот такие попытки от этого откреститься - и в Киеве, и в Вашингтоне, - они, конечно, смехотворны абсолютно.

Мы хорошо знаем, что решение о таких действиях, о таких терактах принимается не в Киеве, а именно в Вашингтоне, а Киев уже исполняет то, что ему говорят делать.

Собственно, мы знаем, что зачастую даже сами цели определяет не Киев, а их определяют в Вашингтоне.

И потом доводят эти цели до Киева, чтобы Киев исполнял. Не каждый раз Киеву дают и право в выборе средств, это тоже зачастую диктуют из-за океана.

Мы это хорошо знаем и отдаем себе в этом отчет. Делить это всё «на два» или не делить, это как угодно.

Но в Вашингтоне должны четко понимать, что мы это знаем.

Здесь еще очень важно вспомнить, что, в свое время, в начале 2000-х годов, когда мы воевали с международным терроризмом в Чеченской Республике, президент Путин неоднократно настоятельно обращался к западному сообществу. Призывал их - «не кормить с руки» международных террористов, что рано или поздно они ударят по вам, говорил тогда президент Путин.

Не послушались.

И многие страны мира столкнулись с чудовищными проявлениями международного терроризма, случилось много трагедий.

Вот очень хочется, чтобы люди не забывали эту историю.

- Не планирует ли президент поговорить с кем-то из иностранных лидеров, в том числе, в контексте того, о чем вы сказали? Как президент отреагировал, когда ему доложили об этой атаке?

- В планах у президента сейчас нет разговоров каких-то.

Ближайший международный контакт на сегодняшний момент – это российско-киргизские переговоры в рамках рабочего визита в Российскую Федерацию президента Кыргызстана Жапарова. Мы ждем этот визит, готовимся к нему.

Пока до 8 мая нет каких-то международных контактов в графике.

Как президент отреагировал? Ну, вы знаете, что президент всегда в таких сложных, экстремальных ситуациях сохраняет спокойствие, собранность, четкость в оценках, в командах, которые он раздает. В этом плане ничего нового не произошло.

- Это - какое-то шокирующее событие, что дроны упали на территории Кремля… Как это могло случиться? Все-таки есть… системы ПВО. Значит, они недостаточно сработали? И планируются ли какие-то усиления систем безопасности?

- Ну, смотрите. Разумеется, все будет усилено, и так уже все усилено, и в контексте подготовки к Параду, к Дню Победы, в целом, естественно, резиденция президента охраняется.

Ну, а как, каким образом (все произошло.- А.Г.) - это тема для глубокого анализа наших специалистов. Они сделают всю работу.

- Если мы правильно поняли, по мнению Кремля, за атакой на Кремль стоит Вашингтон.

- Безусловно. Такие решения, определение целей, определение средств и так далее – это все диктуется Киеву из Вашингтона, и нам об этом хорошо известно.

- Также Киев заявил о том, что непричастен к инциденту с дронами над Кремлем. Не подскажете, какие основания полагать, что за этим стояли украинские силы?

- Это те данные, которыми мы располагаем, те данные, которые получают наши специальные службы.

- Их пока не раскрывают?

- Нет. Ну, вы понимаете, что раскрывается лишь малая толика из этих данных. Но здесь очень важно, чтобы в Вашингтоне понимали, что мы это знаем, и понимали, насколько опасно такое непосредственное участие в конфликте.

- Вы сказали, что парад 9 мая будет проводиться. Хотелось бы уточнить, он будет в том же режиме проводиться или с какими-то ограничениями, может быть, в сокращенном варианте?

- Нет, готовится обычный парад. Это все, что я могу сказать. Будет выступать президент, как это обычно бывает.

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