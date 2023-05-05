Россияне стали чаще ездить за границу

Фото: Олег ЗОЛОТО

Погранслужба ФСБ обнародовала свежие данные о поездках россиян за границу. В первом квартале 2023 года наши соотечественники побывали за рубежом 4,9 миллиона раз (считают именно число поездок, а не путешественников). И это на 26% больше, чем год назад! За первые три месяца 2022 года граждане России совершили 3,9 миллиона вояжей в другие государства.

Чем объяснить такой рост? В начале прошлого года во многие страны ещё было сложно попасть из-за коронавируса. А в марте были введены жесткие авиационные санкции. Сейчас ковидных препон уже нет, и международное авиасообщение более оживленное: год назад прямые рейсы из России летали лишь в 20 стран, нынче а 35. Впрочем, если сравнивать с допандемийным 2019 годом, расклад совсем другой - количество зарубежных поездок сократилось почти на 42%.

Важно, что в статистике Погранслужбы речь идет о поездках с любыми целями: в отпуск, по делам, к родственникам и так далее. И любым видом транспорта, хоть на самолете, хоть на самокате.

В Ассоциации туроператоров России подсчитали, что популярные туристические страны наши путешественники за первый квартал посетили 2,5 миллиона раз.

Из курортов самые популярные - Турция, ОАЭ, Таиланд и Египет, а также более Шри-Ланка и Мальдивы.

Из государств ближнего зарубежья - Абхазия, Казахстан, Армения и Грузия.