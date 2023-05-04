Сотрудники Запорожской АЭС и жители Энергодара прошли очередную диспансеризацию

Отряды медиков были сформированы в декабре 2022 года при участии Росатома и по поручению главы ФМБА Вероники Скворцовой, которые состоят из терапевтов, анестезиологов, отоларингологов, хирургов, офтальмологов, педиатров. Тогда же при поддержке Росатома они провели медицинские осмотры работников, занимающих критически важные для безопасной работы Запорожской АЭС должности. Диспансеризацию прошли и жители Энергодара – города-спутника атомной станции. Пациентов с выявленной патологией дообследовали на месте, либо направляли на лечение в федеральные медицинские учреждения ФМБА России.

Недавно завершился очередной этап диспансеризации. Всего с декабря медики проверили здоровье 11 тысяч жителей Энергодара, только в апреле - больше 3 тысяч взрослых и детей. По итогам месяца на консультации в клиники ФМБА направлены 45 человек, еще 118 - на госпитализацию. В апреле большинство людей приходили на повторные приемы для коррекционной терапии и врачебного наблюдения.

Как сообщает пресс-служба Запорожской АЭС на следующем этапе сводные мобильные отряды проведут в Энергодаре специализированные медицинские осмотры выпускников школ, студентов колледжей, воспитанников детских садов. Соответственно, в отряды войдут педиатры, неврологи, логопеды, а также педагоги школ и детсадов.