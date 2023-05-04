Как русские снайперы разделили «Буханку» с народом, и что на передовой знают о грядущем контрнаступлении ВСУ

Командир снайперской группы с позывным "Москва" у "буханки". Фото: Дмитрий СТЕШИН

ПЕРЕБРОСКА НА ЗАПОРОЖЬЕ

Единство армии и народа – оказалось не эфемерным понятием, а вполне осязаемым, его можно потрогать руками. В этой истории оно материализовалось в виде автомобиля с народным названием «буханка». И ее появление на линии соприкосновения по-хорошему потрясло всех причастных.

В марте я узнал, что моих друзей-снайперов перебрасывают из огнедышащей Марьинки под Донецком на относительно тихий тогда «Степной фронт» в Запорожской области. Парни под городом сражались 8 месяцев. Из «тройки», с которой я работал на захваченных украинских позициях в августе, «Астрахань» получил тяжелое ранение ноги, «Енот» погиб...

Предполагалось, что на Запорожье хоть какое-то время будет спокойнее, но сразу же нарисовалась важнейшая проблема – транспорт. Поля, огромные концы, грязь по пояс и отсутствие асфальта. Путь от располаги до позиций – 30 километров. По прямой короче, но там все заминировано в три слоя. В той же Марьинке мы доходили до позиций за час пешком… У бойцов были личные разгонные «жигулята», вот только для весенней распутицы они не годились. Штатная «бронекапсула» подразделения с трудом таскала сама себя и бездорожья откровенно боялась.

«ПОШЛА ЗА ХЛЕБОМ, ВОЗРАЩАЮСЬ — СОБРАНО 250 ТЫСЯЧ!»

Я успокоил командира снайперской группы с позывным «Москва», мол, за неделю соберем на машину попроходимее, пусть и подержанную, не волнуйся. Нам нужно было «всего» 300 тысяч. Столичные автомастера обещали привести машину в порядок бесплатно. Написал пост в своем телеграм-канале, прикрутил номер карточки жены «Москвы» и мы стали ждать. Через 20 минут, звонит Настя, в шоке:

- Дима, я оставила телефон на кухне, пошла за хлебом, возвращаюсь – трубка горячая! Мы собрали уже 250 тысяч! Какие же у нас люди! Прекрасные! Сижу, читаю сообщения под переводами, плачу… Самый большой – 20 тысяч, там написано «Ланнистеры всегда платят свои долги! Сергей Богатырев». Что это значит?

"Москва", командир снайперской группы. Фото: Дмитрий СТЕШИН

Я объяснил. В апреле прошлого года, под Мариуполем, в только что освобожденном поселке Заря, я разыскал родственника Сергея Богатырева, ростовского гуманитарщика-волонтера и передал ему на словах наказанное: «Брат жив, вышел из Мариуполя, сейчас на фильтрации в Новоазовске». Услышав это, пожилой мужчина повис на мне и зарыдал… Я запомнил эту сцену на всю жизнь. И Серега запомнил, отдал «ментальный» долг. И все отдавали, кто мог. Кто сто рублей, кто пять тысяч. Мы собрали на машину для снайперов за 3 часа и еще осталось на резину, запчасти и противоосколочное бронирование. Взамен, я обещал жертвователям из «братства «Буханки» (так я его окрестил) навестить машину на фронте. Обещания нужно выполнять.

ЗАЧЕМ БОЙЦУ ПАМПЕРС?

Какое значение имеют народные гуманитарные поставки для бойцов можно понять по косвенному, но очень важному признаку: это реакция на многочисленных блокпостах в зоне спецоперации. Просто говоришь бойцам: «Везу гуманитарку в такое-то подразделение». И тебе машут руками: «Проезжай!». Только под Токмаком, единственный раз, боец попросил меня открыть багажник машины. Там все было доверху забито пакетами с маскировочными сетями и камуфлированными сумками. Чего там только не было в этих сумках, от дежурного коптера – привезти аппарат на линию соприкосновения - уже правило хорошего тона, до наборов инструмента и обезболивающего. Лучшего препарата на данный момент, судя по отзывам сражающихся.

Боец почувствовал себя неуютно и извиняющимся тоном заметил:

- Тут мчится один, говорит: «Пропускай скорее, я волонтер!». А машина загружена памперсами. А зачем бойцу на фронте памперс?

Мы поржали, и я поехал дальше, в неприметную южнорусскую деревеньку, где базировались мои подопечные.

С РУССКОГО НА МОВУ И ОБРАТНО

«Москва» отряжал команду бойцов на заготовку бревен для блиндажей – ребята продолжают окапываться, уже сами, по своей инициативе. Точнее, по инициативе командиров. Хотя везде, на сколько хватает глаз, уже построены промышленным способом линии обороны чуть ли не в десятки слоев. С обшитыми и перекрытыми траншеями, дотами и блиндажами. И линии бетонных надолбов, уходящие за горизонт, как положено, сварены между собой арматурой и прикрыты противотанковыми рвами.

Полевая почта - послание бойцам: «На позиции» Фото: Дмитрий СТЕШИН

Фото: Дмитрий СТЕШИН

Пока я торопливо хлебал суп, в котором тушенки было больше, чем воды, зашел сосед, немолодой дядька, принес угощение - пакет первых весенних грибов-зонтиков. В соседних огородах переговаривались через забор женщины, переходя с русского на мову и обратно. Иногда, начиная предложения по-украински и заканчивая по-русски…

ДОДЕЛАТЬ ЗА БОГОМ

Мы навестили «буханку». Машина была вывешена на чурбаках, плоской мордой в небо и являла собой наглядную иллюстрацию к старой джиперской поговорке: «Бог шесть дней сотворял наш мир, а «буханка» сразу получилась хорошо». Прошлый хозяин машины решил доделать за Богом и поставил в «буханку» немецкий дизельный двигатель. Как и в середине прошлого века, немецкая техника не выдержала контакта с русской боевой реальностью. Из снятого двигателя торчал шатун, как говорят шоферы – «мотор показал руку друга». Новый, родной уазовский двигатель уже привезли из Ростова и в ближайшие дни его поставят и сделают все как было, по-русски, то есть хорошо. У снайперов в роте нашлись толковые автомастера.

Первые поездки для боевой "буханки" закончились поломкой - "сдался" немецкий дизельный двигатель. В ближайшие дни на уазик поставят новый движок. Фото: Дмитрий СТЕШИН

ВСУ ИЩУТ НАШИ СЛАБЫЕ МЕСТА

Поля просыхали прямо на глазах. «Москва» заметил, что еще несколько дней назад, мы бы так просто не заехали на эти позиции. Мы сидели под кустом, и снайпер обшаривал передний край с помощью могучего бинокля. Номинально, мы были во второй линии обороны, но прямо перед моими глазами, на удалении 3-4 километров, по полям были разбросаны подбитые украинские грузовики и три БМП. След неудачной атаки ВСУ трехнедельной давности. Выгоревшее железо еще не начало толком ржаветь. По словам «Москвы», наши грамотно отработали из ПТУРов (противотанковых управляемых ракет. - Ред.), и артиллерия не подвела. Но факт остается – ВСУ пробуют наши позиции на прочность, тыкаются по линии соприкосновения, ищут слабые места и нестойкие подразделения.

Я задал вопрос, который мучает всех – «контрнаступ будет?». «Москва» кивнул утвердительно:

- Конечно, иначе зачем им столько техники дали. Людей они на линию соприкосновения нагнали, а держать их в тылу без действия долго нельзя.

- Обстреливают вас?

- Предположу, что есть у них дефицит боеприпасов. Или берегут. Обстрелы короткие, скорее «огневые налеты». Неприцельно бьют, пытаются найти какие-то места, где может стоять наша техника, личный состав. Разведки боем проводят – ты сам видел результат. Последний раз пошли уже без техники, просто живой силой. Отбили.

- Слышу, наша артиллерия работает? Это тоже беспокоящий огонь?

- Нет, у нас авиаразведка и не только, по каким-то конкретным целям бьют.

- А у противника?

- У нас антидроновые ружья в войсках появились. Тут была история, ребята-разведчики за один день пять вражеских дронов посадили. Это к вопросу о том, что мобильные средства РЭБ (радио-электронной борьбы. - Ред.) вообще-то должны быть в каждом подразделении.

СТЕКЛЯННЫЙ ГЛАЗ

Мы пробирались обратно к машине и я споткнулся о стальную растяжку, чуть дальше стояла мачта, на ней какое-то устройство с оптикой. Слышно было, как работают сервоприводы поворачивая выпуклый стеклянный глаз влево - вправо. От мачты под землю уходил кабель. В замаскированной землянке шла какая-то работа – мужские голоса что-то оживленно обсуждали и сыпали цифрами.

- Что это?

Как мне показалось, «Москва» с гордостью заметил:

- Всепогодный разведывательный комплекс ТОД с тепловизором*. Нашего, кстати, производства. Мы много говорили, что нужна связка, так называемый «разведывательно-ударный комплекс», так вот он – работает.

ГАДАНИЕ ПО ЛУЖАМ

Сразу уехать со второй линии нам не дали. Мы только начали сворачивать маскировочную сетку, которой я накрывал свою машину, как над головами со свистом пошли вражеские мины. Они падали в тыловую деревню, мы через нее проезжали час назад. Желтоватые дымы от разрывов были хорошо видны и без оптики. «Москва» утвердительно заметил:

- Мы же никуда не спешим? Покурим. Пусть укропы отстреляются.

Но поспешить все-таки пришлось. На обратном пути за нашей машиной пристроился вражеский дрон-разведчик. Именно «Москва» его заметил, потому что я рулил и болтал, а он, как оказалось, не просто так опустил окно, а контролировал небо и все происходящее вокруг.

От дрона можно оторваться, если его вовремя заметить. Скорее всего, это был корректировщик, контролировавший огневой налет на деревню. А по словам «Москвы», мою машину оператор дрона принял за командирскую – слишком чистая и нехарактерная для зоны спецоперации. Первый параметр, чистоту, я исправил в первой же обширной луже. Лужа уже подсыхала по краям, и я подумал, что именно по ней можно определить срок украинского «контрнаступа». Впрочем, у наших на линии соприкосновения теперь есть более надежные и точные методы и приборы. Эпоха «гадания по лужам» неумолимо подходит к концу.

*ТПМ-1 ТОД (всепогодный/выдвижной комплекс с тепловизионным каналом). Фигуру человека комплекс видит за 4-5 километров, танк в боковой проекции от 8 до 15 километров.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Выжившие в Артемовске заговорили: Украина угоняла наших детей, а наемники, развлекаясь, стреляли по людям

Откровенный разговор с жителями освобожденных кварталов города. Буквально несколько дней назад штурмовики - «вагнеровцы» вывели этих людей из-под обстрелов, вынесли чуть ли не на руках к своим (подробнее)

Разминка ВСУ перед наступлением? Донецк накрыло, сгорел автобус с людьми

Военкор KP.RU Дмитрий Стешин: На столицу ДНР обрушили снаряды так, как давно уже не было (подробнее)